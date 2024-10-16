Беспилотники ночью перехвачены в двух регионах

В сегодняшнем отчете Минобороны о ночных атаках только два региона. По данным ведомства, за ночь 16 октября дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью и один над Воронежской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 05:22 сообщил о подавлении БПЛА средствами ПВО и силами РЭБ. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — указал он.