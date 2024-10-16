Яхт-клуб «Нева» закрылся на реконструкцию. За проектом маячит фигура инвестора, связанного с «Газпромом»

Источник: «Яндекс.Панорамы»







Многолетних участников клуба просят покинуть территорию на время ремонта. Но они опасаются, что уже не смогут вернуться.

Объявление о том, что яхт-клуб «Нева» на набережной Мартынова, 94, приостанавливает деятельность в связи с началом реконструкции, появилось в начале осени на сайте организации. «О ходе реконструкции будет сообщаться дополнительно. Всем членам яхт-клуба необходимо вывезти с территории лодки и другое имущество», — говорится в сообщении.

Заявление администрации стало неприятным сюрпризом для старожилов «Невы», поскольку статус члена клуба давал им право на льготную швартовку и хранение судов на берегу. «Многие из них пожилые люди, для которых коммерческие условия в других яхт-клубах будут просто неподъемными», — рассказал «Фонтанке» один из яхтсменов.

При этом руководство «Невы» не дает никаких прогнозов по срокам реконструкции, а на вопрос о содержании проекта кивает на солидного инвестора с внушительным портфолио в яхтенном мире и решение приводить в порядок территорию, якобы принятое «на уровне руководства страны», отмечают судовладельцы.

Неосвоенная земля

Яхт-клуб «Нева» занимает 5 га на Безымянном полуострове, омываемом Гребным каналом, а также Большой и Средней Невками. Его территория — один из немногих примеров «золотой» земли в дельте Невы, пока еще неосвоенной инвесторами.

Источник: «Яндекс.Карты»







Еще в 2014 году весь Безымянный собирались отдать под расширение клуба дзюдо «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга, который расположился на соседнем Бычьем острове. Помимо самого спорткомплекса, в перечень объектов входили гостиницы, коттеджи, причалы для яхт и даже японский сад для прогулок.

Но к 2017 году Аркадий Ротенберг потерял интерес к Безымянному острову, и заниматься его развитием решили местные яхтсмены. За разработку проекта взялось ООО «Крестовский клаб», в учредителях которого значилась Алена Мордвинцева, родственница капитана «Невы» Кирилла Мордвинцева.

В 2019 году в комитете по спорту отмечали, что на территории появится крытый спортивный комплекс, яхтенный порт класса А и ряд других объектов. Но сначала пандемия, затем экономические потрясения после начала СВО поставили проект на паузу. Впрочем, подготовка к переменам все же потихоньку велась. По словам участников клуба, руководство «Невы» постепенно расставалось с «гостями» (коммерческими арендаторами) и те уходили в другие марины. Теперь пришла очередь постоянных членов клуба.

Кто хозяин «Невы»

Участок по адресу: набережная Мартынова, 94, по-прежнему находится в аренде у Санкт-Петербургской общественной организации «Яхт-клуб Нева», следует из ответа вице-губернатора Валерия Москаленко депутату Заксобрания Михаилу Барышникову (есть в распоряжении «Фонтанки»), к которому ранее обратились яхтсмены.

Ответ вице-губернатора можно было бы назвать обнадеживающим, если бы не одно но. Договор аренды, заключенный в 1997 году, истек еще в 2000-м, сейчас он действует в режиме неопределенного срока, что дает городским властям право в любой момент расторгнуть его в одностороннем порядке.

На поставленный в обращении Михаила Барышникова вопрос, возможно ли сохранить яхт-клуб на прежнем месте в целях развития парусного спорта, Валерий Москаленко лишь фиксирует ситуацию на текущий момент. «Уведомление о прекращении договора комитетом в адрес организации не направлялось», — пишет чиновник.

Преображение яхт-клуба

Капитан «Невы» Кирилл Мордвинцев подтвердил «Фонтанке», что на территории клуба начинается давно запланированная реконструкция. По его словам, сейчас готовится проект планировки территории. По сравнению с прошлой версией, разработанной компанией «Крестовский клаб», концепцию пересмотрели «достаточно радикально». В частности, будет «меньше нового строительства, больше открытых пространств». «Акцент по развитию данной локации будет на общественное пространство с водными видами спорта, с досугом граждан, с упором на здоровый образ жизни», — сказал он.

Вместимость будущей марины пока тоже неизвестна. «Это зависит от того, как мы согласуем увеличение внутренней гавани, как разрешат подрезать береговую линию. Она неровная сейчас, и было бы логично ее выпрямить», — рассказал Кирилл Мордвинцев.

От более детального описания капитан яхт-клуба воздержался, сославшись на отсутствие разработанного и утвержденного проекта, но заверил, что строить жилье на территории не планируют. Работы по прокладке инженерных коммуникаций могут начаться уже весной 2025 года, но дать прогноз по окончанию работ по реконструкции капитан «Невы» затруднился. «Это большая территория, это достаточно крупный, знаковый проект будет», — сказал он.

На вопрос, не боится ли яхт-клуб приступать к такому амбициозному начинанию, имея на руках договор с городом, который может быть расторгнут в любой момент, Кирилл Мордвинцев дал понять, что проект получил предварительное одобрение. «Серьезные инвестиции делаются тогда, когда никто ничего не боится, но значит, у нас есть основания полагать, что ситуация будет такова, что инвестиции будут оправданны», — подчеркнул он.

Но гарантий сохранения льготных условий после завершения реконструкции руководство «Невы» не дает. Сейчас члены клуба платят 3-5 тысяч рублей в месяц за аренду места для 7-8-метровой лодки, тогда как коммерческая аренда может составлять 25-30 тысяч, рассказали «Фонтанке» яхтсмены. По словам Кирилла Мордвинцева, для старожилов ставка могла составлять 1,5-2 тысячи или и вовсе быть нулевой. «Таких цен нет нигде, не было и никогда не будет», — отметил он.

Таинственный инвестор

Маловероятно, что Общественная организация «Яхт-клуб Нева» сможет финансировать проект самостоятельно: в СПАРК можно найти ряд решений ФНС о приостановлении операций по счетам организации за непредставление налоговой декларации.

Но сразу несколько информированных источников сообщили «Фонтанке», что инвесторы пришли в «Неву» через компанию «Крестовский клаб», которая пять лет назад разработала первый проект обновления территории. Кирилл Мордвинцев также не исключил ее участия, но детально тему инвестиций и инвесторов обсуждать отказался.

У «Крестовский клаб» недавно как раз сменились собственники. По данным СПАРК, с 2023 года 100 % компании владела московский ресторатор Нина Стучевская, но 30 августа 2024 года 72,74 % перешло АО «Пандора». Его совладельцы не указаны, однако руководит предприятием Мухаммад Умаров, который с января 2024 года также является директором «Крестовский клаб». Еще одно место работы Мухаммада Умарова ООО «Либерти Плэйс» связывает его со структурами «Газпрома». Так, 99,9 % ООО «Либерти Плэйс» через «Нефтяной дом» принадлежит ООО «Газпром Инвест РГК». Мухаммад Умаров затруднился ответить на вопросы об участии возглавляемой им компании в реконструкции «Невы», сославшись на то, что недавно вступил в должность и пока входит в курс дела.

На градостроительном портале КГА можно найти свежее задание на подготовку проекта планировки территории Безымянного острова СК «Императорский яхт-клуб», которая управляет комплексом апартаментов и яхтенной мариной по соседству с «Невой», а также, по информации «Фонтанки», ведет переговоры с городом о том, чтобы взять в управление яхт-клуб на Петровской косе. Собеседник в одном из городских яхт-клубов не исключил, что «Императорский яхт-клуб» может взять шефство и над обновлением «Невы». Такие планы у компании были, говорит он. Но в данном случае говорить о том, что за проектом стоит «Газпром», было бы некорректно, хотя компания «Гранит», которой владеет Андрей Евдокимов, является давним партнером газового гиганта. Впрочем, сам предприниматель заверил «Фонтанку», что разрабатывает ППТ в интересах собственного яхт-клуба и не намерен участвовать в проекте обновления «Невы».