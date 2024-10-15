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Общество Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вышел на свободу. Его называют правой рукой Шакро Молодого

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вышел на свободу. Его называют правой рукой Шакро Молодого

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7 комментариев

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вышел на свободу из колонии в Калужской области. Об этом 15 октября сообщает издание MSK1.RU.

Кочуйков, которого называют правой рукой вора в законе № 1 Шакро Молодого, отбывал наказание за перестрелку на Рочдельской, которая произошла в 2015 году (ранения получили пятеро мужчин, двое из которых скончались в больнице). Он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Источник ТАСС сообщил изданию, что Кочуйков «освободился по истечении срока».

По информации MSK1.RU, Итальянца встретили у КПП несколько мужчин на двух черных Mercedes. Кочуйков вышел, опираясь на трость и уехал с ними, не ответив на вопросы журналистов.

Один из главных российских авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой) освободился 29 марта текущего года. Осужденный за рэкет и взятки бывшим руководителям столичного СК, он вышел из колонии по УДО.

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Андрей Кочуйков Шакро Молодой Криминальный авторитет
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Комментарии
7
Слава России!
45 минут
жалкие подражатели, настоящий в кремле.
почти бросил..)
58 минут
Насчёт №1 и "в законе", явный перебор, для чего тогда Конституцию обнуляли?..)
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