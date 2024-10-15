Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вышел на свободу. Его называют правой рукой Шакро Молодого

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вышел на свободу из колонии в Калужской области. Об этом 15 октября сообщает издание MSK1.RU.

Кочуйков, которого называют правой рукой вора в законе № 1 Шакро Молодого, отбывал наказание за перестрелку на Рочдельской, которая произошла в 2015 году (ранения получили пятеро мужчин, двое из которых скончались в больнице). Он был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Источник ТАСС сообщил изданию, что Кочуйков «освободился по истечении срока».

По информации MSK1.RU, Итальянца встретили у КПП несколько мужчин на двух черных Mercedes. Кочуйков вышел, опираясь на трость и уехал с ними, не ответив на вопросы журналистов.

Один из главных российских авторитетов Захарий Калашов (Шакро Молодой) освободился 29 марта текущего года. Осужденный за рэкет и взятки бывшим руководителям столичного СК, он вышел из колонии по УДО.