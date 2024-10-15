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Новости компаний Технологии Хоть и маленький, но с ИИ: Apple неожиданно представила новый iPad mini

Хоть и маленький, но с ИИ: Apple неожиданно представила новый iPad mini

1 499
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Apple представила обновленную версию планшета iPad mini, оснащенную процессором A17 Pro и технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence. В сообщении компании 15 октября говорится, что стартовая цена модели — 499 долларов.

Это первое обновление линейки мини-планшетов с 2021 года. Диагональ экрана нового iPad mini — 8,3 дюйма, задняя камера — на 12 мегапикселей с поддержкой технологии Smart HDR 4. Новая модель будет представлена в четырех цветах. Сейчас предзаказ на новинку может оформить в 29 странах, в магазинах продажи стартуют 23 октября.

Новый планшет оснащен функциями искусственного интеллекта. В сообщении Apple говорится, что чип A17 Pro увеличил производительность устройства на 30%.

Устройство поддерживает стилус Apple Pencil Pro. В базовой модели установлен накопитель на 128 ГБ памяти.

При этом на ежегодной презентации 9 сентября модель не была представлена. Тогда Apple показала несколько моделей iPhone 16-го поколения, Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2-го поколения, а также новые наушники AirPods.

На фоне презентации нового iPad акции Apple обновили исторический максимум, заметили в РБК. К 17:05 бумаги на NASDAQ выросли на 2,67% — до 237,4 доллара. К 21:00 рост замедлился, бумаги Apple торгуются за 233 доллара за акцию.

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Комментарии
1
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