Финик в Ленинградском зоопарке устроил водные процедуры. Посмотрите, что из этого вышло

Выдра Финик берет от жизни все и встречает осенний холод в бассейне. Животное ныряет, забирается на берег и снова прыгает в воду. Забавными кадрами 15 октября делится Ленинградский зоопарк.

Кто где, а Финик – в воде. У него в разгаре купальный сезон, несмотря на середину октября. Эти зверюшки всегда найдут себе занятие в любом водоеме – и маленьком, и большом.

Источник: Ленинградский зоопарк

«Речные выдры проводят много времени в водоёмах — добывают рыбу, играют и отдыхают. Благодаря обтекаемому телу, сильным лапам с перепонками и густому меху они могут устраивать водные забавы круглый год», — уточнили сотрудники зоопарка.

Все по-разному готовятся к холодам. Манул Шу, например, сейчас находится в процессе зажировки. Скорей всего, к лету ему придется приводить себя в форму, но пока думать об этом рано.