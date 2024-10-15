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Город Финик в Ленинградском зоопарке устроил водные процедуры. Посмотрите, что из этого вышло

Финик в Ленинградском зоопарке устроил водные процедуры. Посмотрите, что из этого вышло

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Выдра Финик берет от жизни все и встречает осенний холод в бассейне. Животное ныряет, забирается на берег и снова прыгает в воду. Забавными кадрами 15 октября делится Ленинградский зоопарк.

Кто где, а Финик – в воде. У него в разгаре купальный сезон, несмотря на середину октября. Эти зверюшки всегда найдут себе занятие в любом водоеме – и маленьком, и большом.

«Речные выдры проводят много времени в водоёмах — добывают рыбу, играют и отдыхают. Благодаря обтекаемому телу, сильным лапам с перепонками и густому меху они могут устраивать водные забавы круглый год», — уточнили сотрудники зоопарка.

Все по-разному готовятся к холодам. Манул Шу, например, сейчас находится в процессе зажировки. Скорей всего, к лету ему придется приводить себя в форму, но пока думать об этом рано.

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Финик Ленинградский зоопарк Выдра
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