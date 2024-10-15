Ужесточение наказания за мятеж вплоть до пожизненного приняли в первом чтении

Госдума на заседании 15 октября приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за организацию и участие в вооруженном мятеже. Наказание предполагается дифференцировать по степени вовлеченности и тяжести последствий.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 275 (Государственная измена) и 279 (Вооруженный мятеж) Уголовного кодекса РФ. Наказание за мятеж предполагается назначать в зависимости от того, был ли фигурант организатором, руководителем или просто участником, а также привели ли эти действия к тяжелым последствиям и гибели людей.

За организацию мятежа предлагается давать сроки больше , чем за участие. А если он повлек смерть человека, ответственность — вплоть до пожизненной.

В то же время изменения в статью 275 УК РФ предусматривают возможность освобождения от наказания за вооруженный мятеж, если участник добровольно и своевременно сообщил о нем властям и правоохранителям или как-то еще способствовал предотвращению ущерба. Но если при этом в его действиях нет иного состава преступления. В пояснительной записке отмечается, что это должно мотивировать участников отказаться от продолжения противоправных действий.