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Общество Ужесточение наказания за мятеж вплоть до пожизненного приняли в первом чтении

Ужесточение наказания за мятеж вплоть до пожизненного приняли в первом чтении

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5 комментариев

Госдума на заседании 15 октября приняла в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за организацию и участие в вооруженном мятеже. Наказание предполагается дифференцировать по степени вовлеченности и тяжести последствий.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 275 (Государственная измена) и 279 (Вооруженный мятеж) Уголовного кодекса РФ. Наказание за мятеж предполагается назначать в зависимости от того, был ли фигурант организатором, руководителем или просто участником, а также привели ли эти действия к тяжелым последствиям и гибели людей.

За организацию мятежа предлагается давать сроки больше, чем за участие. А если он повлек смерть человека, ответственность — вплоть до пожизненной.

В то же время изменения в статью 275 УК РФ предусматривают возможность освобождения от наказания за вооруженный мятеж, если участник добровольно и своевременно сообщил о нем властям и правоохранителям или как-то еще способствовал предотвращению ущерба. Но если при этом в его действиях нет иного состава преступления. В пояснительной записке отмечается, что это должно мотивировать участников отказаться от продолжения противоправных действий.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июле этого года.

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Госдума Законопроект Вооруженный мятеж
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Комментарии
7
282799367
3 минуты
"Оно боится!" (c)
-4*
2 минуты
Если электорат выйдет на мятеж, то его ни каким сроком уже не испугаешь!
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