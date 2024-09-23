Вооруженный мятеж предлагают наказывать пожизненным сроком

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж. Документом предлагается применять разную степень ответственности в зависимости от степени вовлеченности в процесс, пишет ТАСС 23 сентября со ссылкой на решение комитета.



Изменения в случае принятия коснутся статьи 279 УК РФ. В текущей редакции в ней говорится об организации вооруженного мятежа или активном участии в нем с целью свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, за что предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

