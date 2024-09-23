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    Вооруженный мятеж предлагают наказывать пожизненным сроком

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    Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, ужесточающий наказание за вооруженный мятеж. Документом предлагается применять разную степень ответственности в зависимости от степени вовлеченности в процесс, пишет ТАСС 23 сентября со ссылкой на решение комитета.

    Изменения в случае принятия коснутся статьи 279 УК РФ. В текущей редакции в ней говорится об организации вооруженного мятежа или активном участии в нем с целью свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, за что предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Документ предлагает разделить уголовную ответственность в зависимости от степени вовлеченности каждого отдельного участника процесса. За организацию предлагается лишать свободы на срок от 15 до 20 лет, за участие — от 12 до 20 лет. Когда мятеж повлек гибель человека, лишать свободы предлагается на срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей или пожизненный.

    Поправки предлагают добавить возможность избежать уголовной ответственности в случае, если его участник добровольно и своевременно сообщит о подготовке мятежа в правоохранительные органы.

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