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Происшествия Уголовное дело возбуждено после жёсткого ДТП на Дворцовой. Камера сняла, как девушка оказалась в коме

Уголовное дело возбуждено после жёсткого ДТП на Дворцовой. Камера сняла, как девушка оказалась в коме

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18 комментариев

Водитель «Шкоды Рапид» попал под следствие, сбив девушку на пешеходном переходе в центре Петербурга. Видео аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки» 15 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело в отношении 65-летнего водителя возбудило полицейское следствие. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (264 УК).

Госавтоинспекция установила, что накануне в седьмом часу утра мужчина ехал по Дворцовой набережной от Троицкого моста в сторону Мраморного переулка и не пропустил девушку на «зебре» у дома № 22.

Судя по кадрам, пострадавшая была в капюшоне. Она вышла на дорогу, не посмотрев по сторонам.

По информации «Фонтанки», с более чем серьёзными травмами в реанимацию увезли 17-летнюю гражданку Киргизии. Медики диагностировали травмы живота, груди, головы, ушиб мозга. В состоянии комы пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Комментарии
18
Петренков Эдуард
1 час
Достаточно было соблюсти ПДД хотя бы одному. И да, специально для пешеходов есть правила при переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
264044681
1 час
Судя по видео, молодцы оба, но кто-то заплатит за ошибку здоровьем, хорошо, если не жизнью и дай-то бог, врачи сумеют собрать так, что бы инвалидом совсем не осталась
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