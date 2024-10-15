Уголовное дело возбуждено после жёсткого ДТП на Дворцовой. Камера сняла, как девушка оказалась в коме

Источник: «Фонтанка.ру»

Водитель «Шкоды Рапид» попал под следствие, сбив девушку на пешеходном переходе в центре Петербурга. Видео аварии оказалось в распоряжении «Фонтанки» 15 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело в отношении 65-летнего водителя возбудило полицейское следствие. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (264 УК).

Госавтоинспекция установила, что накануне в седьмом часу утра мужчина ехал по Дворцовой набережной от Троицкого моста в сторону Мраморного переулка и не пропустил девушку на «зебре» у дома № 22.

Судя по кадрам, пострадавшая была в капюшоне. Она вышла на дорогу, не посмотрев по сторонам.

По информации «Фонтанки», с более чем серьёзными травмами в реанимацию увезли 17-летнюю гражданку Киргизии. Медики диагностировали травмы живота, груди, головы, ушиб мозга. В состоянии комы пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.