Стали известны подробности ДТП на Дворцовой, после которого девушка оказалась на грани жизни и смерти

Юная иностранка получила крайне тяжёлые травмы, угодив под колёса «Шкоды» в центре Петербурга. Скорую для пострадавшей вызвал сбивший её водитель. Подробности ДТП стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 октября.

17-летнюю гражданку Киргизии спасают в реанимации детской больницы Святой Марии Магдалины после аварии, которая случилась на Дворцовой набережной, 22, накануне. Установлено, что девушка приехала в Россию в июле для учёбы. На миграционном учёте до сих пор не состоит.

По предварительным данным, в центре Петербурга в понедельник она была вместе со взрослыми, дорогу переходила по «зебре». Незадолго до половины седьмого часа утра скорую к нерегулируемому переходу вызвал 65-летний водитель «Шкоды Рапид». Он рассказал, что сбил девушку.

Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжёлой степени, переломом черепа и травмами груди и живота. В состоянии комы её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что водитель — житель Приморского района. В этом году на нарушении ПДД он попадался пять раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.