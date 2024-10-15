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Происшествия Стали известны подробности ДТП на Дворцовой, после которого девушка оказалась на грани жизни и смерти

Стали известны подробности ДТП на Дворцовой, после которого девушка оказалась на грани жизни и смерти

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5 комментариев

Юная иностранка получила крайне тяжёлые травмы, угодив под колёса «Шкоды» в центре Петербурга. Скорую для пострадавшей вызвал сбивший её водитель. Подробности ДТП стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 октября.

17-летнюю гражданку Киргизии спасают в реанимации детской больницы Святой Марии Магдалины после аварии, которая случилась на Дворцовой набережной, 22, накануне. Установлено, что девушка приехала в Россию в июле для учёбы. На миграционном учёте до сих пор не состоит.

По предварительным данным, в центре Петербурга в понедельник она была вместе со взрослыми, дорогу переходила по «зебре». Незадолго до половины седьмого часа утра скорую к нерегулируемому переходу вызвал 65-летний водитель «Шкоды Рапид». Он рассказал, что сбил девушку.

Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжёлой степени, переломом черепа и травмами груди и живота. В состоянии комы её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что водитель — житель Приморского района. В этом году на нарушении ПДД он попадался пять раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
5
dervish
41 минута
chip1, вы, видать, Зоркий Сокол. В данный момент реально ужасная видимость, особенно людей в темной одежде. А ничего, что согласно п.4.5 ПДД, пешеход должен убедиться в безопасности перехода проезжей части?
triton1977
58 минут
Очень жаль. С нынешними манерами "вождения" и на "нерегулируемых переходах" (на которых водители вроде должны пропускать пешеходов) даже в историческом центре надо предварительно многократно оглядываться, чтобы не стать очередной жертвой "авто-стихии"...
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