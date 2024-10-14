Девушка находится на грани жизни и смерти после ДТП на Дворцовой набережной

В Петербурге врачи спасают 17-летнюю девушку, которая ранним утром 14 октября попала под машину в центре города.

По предварительной информации, пострадавшая примерно в 06:20 перебегала Дворцовую набережную недалеко от пешеходного перехода. В этот момент ее сбил автомобиль. В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом основания черепа, закрытую травму груди и живота.