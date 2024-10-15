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Общество Экс-начальник из Приморского УМВД бросил на асфальт миллионную взятку и получил 7 лет колонии

Экс-начальник из Приморского УМВД бросил на асфальт миллионную взятку и получил 7 лет колонии

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10 комментариев

Бывший глава отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района Петербурга Олег Полижаев уедет в колонию строгого режима с долгом и без звёзд. Его приговорили за крупную взятку, которую пришлось собирать с дороги.

О приговоре 15 октября сообщили в городском Следственном комитете. По данным ведомства, возглавляя отдел по расследованию преступлений в сфере экономики, Полижаев пообещал вывести из-под уголовного преследования фигуранта дела, которое находилось в производстве следственного управления районного УМВД. Взамен, как установлено, потребовал миллион рублей.

«Фонтанка» писала, что 32-летнего майора юстиции задержали у рынка на улице Ильюшина в мае прошлого года после передачи денег. Он не знал, что посредник принёс оговоренную сумму, но настоящими были только 15 тысяч. Остальные купюры — муляж. При виде сотрудников УСБ начальник отдела попытался избавиться от улик и сбежать. В пресс-службе судов сообщали, что Полижаев бросил сумку и деньги на проезжую часть.

На время расследования свободу фигуранта ограничили домашним арестом. Коррупционером он себя не признал.

«Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллионов рублей», — рассказали в СК.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» уточнили, что Полижаев слушал приговор накануне в Приморском районном суде. Помимо штрафа и срока в колонии, он получил двухлетний запрет на работу на госслужбе. Звания майора юстиции бывшего полицейского лишили.

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Комментарии
10
-4*
2 часа
А сколько ещё не разоблачённых....
гастарбайтер
2 часа
целый майор и всего по мильёну брал? Брал бы миллиардами - нанял бы хороших адвокатов и получил бы год... условно...
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