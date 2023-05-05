В Петербурге УСБ задержало майора юстиции из Приморского УМВД по делу о взятке в миллион

Главу отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района задержали сотрудники УСБ по подозрению в коррупции.
Как стало известно «Фонтанке», 32-летнего майора юстиции Олега Полежаева взяли накануне около 18:00 у рынка на улице Ильюшина после передачи денег. Полицейский, правда, не знал, что из миллиона рублей лишь 15 тысяч — реальные деньги, а всё остальное — муляжи купюр. По предварительной информации, во время задержания мужчина пытался сбежать от коллег, но неудачно.
По версии следствия, следователь обещал за эту сумму закрыть глаза на причастность к некоему преступлению взяткодателя, а также гарантировал, что дело, которое находится в его ведении, вообще не дойдет до суда.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».