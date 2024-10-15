VK запустил гранты до 5 млн рублей для авторов видео

Сумма гранта на одного получателя составит до 5 миллионов рублей, сообщили 15 октября в пресс-службе VK. Их будут выдавать на создание развлекательно-образовательного контента в формате горизонтальных длинных видео — от 10 минут. Принять участие в программе смогут пользователи, которые имеют зарегистрированное юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя и ведут открытое сообщество «ВКонтакте» с более чем тысячей подписчиков.

Для участия в грантовой программе нужно подать заявку. Их прием стартует 15 октября и завершится 5 ноября. Один заявитель может подать лишь один проект. Тематика роликов ограничена только правилами площадки и законами РФ. Кроме того, контент не должен быть рекламным, а сообщество заявителя не должно состоять из преимущественно коммерческих постов.

По словам директора департамента по работе с сообществами VK Марии Воробьевой, какой-либо приоритетной тематики в компании не выделяют, но больше шансов на грант у тех, кто делает развлекательно-образовательный контент в формате how to. Как показывают внутренние исследования и фокус-группы, именно такие видео сейчас популярнее всего у пользователей площадки.

Кто получит грант и в каких размерах, на конкурсной основе определит координационный совет грантовой программы VK. Кроме сотрудников компании, в него войдут, например, гендиректор News Media Holding Максим Иксанов, дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогеры Влад А4 и Эльдар Джарахов, стилист Александр Рогов и продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов.