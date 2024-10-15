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Образ жизни Замерзли? Вот 5 супов, способных согреть в любые морозы

Замерзли? Вот 5 супов, способных согреть в любые морозы

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6 комментариев

Когда за окном холод и ветер, ничто не согреет вас лучше, чем тарелка ароматного густого супа. Такие блюда способны не только насытить, но еще и поднять настроение. Собрали для вас пять рецептов из разных стран мира.

Тыквенный суп с имбирем

Основа этого супа — мягкая текстура тыквы и острота имбиря. Первая богата витаминами, особенно бета-каротином, а второй отлично согревает тело изнутри.

Вам понадобятся:

  • тыква — 800 г,

  • имбирь — 20 г,

  • репчатый лук — 1 штука,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • оливковое масло — 2 столовые ложки,

  • овощной бульон — 1 литр,

  • кокосовое молоко или сливки — 200 мл,

  • соль — по вкусу,

  • перец черный молотый — по вкусу,

  • мускатный орех — 1/4 чайной ложки (по желанию),

  • зелень (кинза или петрушка) и тыквенные семечки — для украшения.

Для начала подготовим ингредиенты. Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками, сделайте то же самое с луком. Чеснок измельчите, а имбирь натрите на мелкой терке. Сварите тыкву — положите ее в кастрюлю, влейте литр воды и держите на огне, пока овощ не станет мягким.

Разогрейте оливковое масло на среднем огне на сковороде. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте до прозрачности (около 5 минут). Затем добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще 2 минуты до появления аромата.

Теперь положите овощи в кастрюлю с тыквой и бульоном из-под нее и с помощью блендера измельчите суп до однородной консистенции. Верните блюдо на слабый огонь и добавьте кокосовое молоко или сливки. Хорошо перемешайте. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом по вкусу. Доведите суп до нужной температуры.

Осталось только разлить блюдо по тарелкам, украсить свежей зеленью и посыпать тыквенными семечками!

Чечевичный суп с копченостями

Это сытное и питательное блюдо идеально подойдет для холодной погоды. Чечевица — источник белка и сложных углеводов, которые надолго сохраняют чувство сытости.

Вам понадобятся:

  • красная чечевица — 200 г,

  • копченая грудинка или колбаски — 200 г,

  • репчатый лук — 1 штука,

  • морковь — 1 штука,

  • чеснок — 2 зубчика,

  • оливковое масло — 2 столовые ложки,

  • томатная паста — 1 столовая ложка,

  • овощной или мясной бульон — 1 литр,

  • соль — по вкусу,

  • перец черный молотый — по вкусу,

  • лавровый лист — 1 штука,

  • паприка — 1/2 чайной ложки,

  • зелень (петрушка или укроп) — для подачи.

Промойте чечевицу под холодной водой. Затем нарежьте копчености, лук и морковь небольшими кубиками, а чеснок измельчите.

Разогрейте оливковое масло в сковороде и приготовьте лук и морковь — обжарьте овощи до золотистого цвета. Затем добавьте чеснок и копчености и подержите их на сковороде еще минуты три, чтобы появился аромат. Добавьте томатную пасту и паприку, перемешайте и готовьте еще 1–2 минуты.

Затем в кастрюлю положите пассировку, промытую чечевицу, влейте бульон и добавьте лавровый лист. Доведите суп до кипения, убавьте огонь и варите на медленном около 20–25 минут.

Когда чечевица станет мягкой, суп будет готов. Приправьте его солью и черным перцем по вкусу.

Шурпа

Шурпа (или шорпа) — традиционный сытный суп, распространенный в странах Центральной Азии. В его основе — наваристый бульон из баранины и обилие свежих овощей. Он отлично подходит для холодной погоды: баранина богата белком и жирами, а специи дают согревающий эффект.

Вам понадобятся:

  • баранина (грудинка или голяшка) — 500 г,

  • картофель — 4 штуки,

  • морковь — 2 штуки,

  • лук репчатый — 2 штуки,

  • помидоры — 2 штуки,

  • болгарский перец — 1 штука,

  • чеснок — 3 зубчика,

  • оливковое масло — 2 столовые ложки,

  • зира — 1 чайная ложка,

  • лавровый лист — 2 штуки,

  • соль — по вкусу,

  • перец черный молотый — по вкусу,

  • свежая зелень (кинза или укроп) — для подачи.

Для начала нарежьте баранину крупными кусками. Очистите и подготовьте овощи: картофель нарежьте крупными кубиками, морковь — кружочками, лук — полукольцами, болгарский перец — полосками, а помидоры и чеснок измельчите.

Разогрейте на сковороде немного оливкового масла. Обжарьте куски баранины на сильном огне — у них должна появиться румяная корочка. Затем сбавьте огонь и добавьте лук. Когда он станет мягким, положите морковь, помидоры и болгарский перец. Готовьте еще 5 минут.

Затем переместите всё это в кастрюлю, влейте 1,5 литра воды, добавьте лавровый лист и зиру. Доведите до кипения, снимите пену, убавьте огонь и варите около 1 часа, пока баранина не станет мягкой.

После этого положите в кастрюлю нарезанный картофель и чеснок. Варите еще 20–25 минут. Приправьте солью и перцем по вкусу и перед подачей украсьте свежей зеленью.

Кимчитиге

Пожалуй, это один из лучших способов не просто согреться, а прямо даже вспотеть. Кимчитиге — острый корейский суп на основе кимчи, традиционной квашеной капусты с острым перцем. Бульон насыщен ароматами ферментированных овощей, у него яркий пряный вкус. Благодаря наличию в составе тофу и мяса он получается сытным.

Вам понадобятся:

  • кимчи — 300 г,

  • свинина (или говядина) — 200 г,

  • тофу — 200 г,

  • лук репчатый — 1 штука,

  • чеснок — 3 зубчика,

  • кунжутное масло — 1 столовая ложка,

  • паста кочуджан (корейская острая паста) — 1 столовая ложка,

  • соевый соус — 2 столовые ложки,

  • рисовый уксус — 1 столовая ложка,

  • вода или бульон — 1 литр,

  • зеленый лук — для подачи,

  • соль — по вкусу,

  • черный молотый перец — по вкусу.

Нарежьте мясо небольшими кусочками, а лук — полукольцами. Тофу нарежьте кубиками, чеснок измельчите.

В кастрюле или в сковороде разогрейте кунжутное масло на среднем огне. Добавьте нарезанное мясо и обжаривайте до золотистой корочки, около 5 минут. Затем положите лук и чеснок, готовьте еще 3–4 минуты, пока они не станут мягкими.

Теперь настала очередь острых ингредиентов. Отправьте в посуду кимчи, пасту кочуджан и соевый соус. Перемешайте и готовьте 2–3 минуты, чтобы кимчи выпустило свой сок и аромат.

Переложите ингредиенты из сковороды в кастрюлю, влейте воду или бульон, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите суп на среднем огне около 20 минут. Когда он будет почти готов, добавьте нарезанный тофу и рисовый уксус. Варите еще 5–7 минут. При необходимости посолите и поперчите по вкусу.

Разлейте кимчитиге по тарелкам, украсьте нарезанным зеленым луком и подавайте горячим!

Мексиканский суп с фасолью и мясом

Этот густой суп представляет собой сочетание острого чили, специй и сытных ингредиентов. Так что он тоже отлично подойдет под осеннюю погоду.

Вам понадобятся:

  • говядина или курица (фарш или нарезка) — 300 г,

  • красная фасоль (консервированная) — 400 г,

  • репчатый лук — 1 штука,

  • чеснок — 3 зубчика,

  • помидоры (консервированные или свежие) — 400 г,

  • болгарский перец — 1 штука,

  • острый перец чили — 1 штука (по желанию),

  • томатная паста — 2 столовые ложки,

  • овощной или мясной бульон — 1 литр,

  • кукуруза (консервированная) — 150 г,

  • оливковое масло — 2 столовые ложки,

  • зира — 1 чайная ложка,

  • копченая паприка — 1/2 чайной ложки,

  • соль — по вкусу,

  • перец черный молотый — по вкусу,

  • свежая зелень (кинза или петрушка) — для подачи,

  • сметана и тертый сыр — для подачи (по желанию).

Нарежьте лук и болгарский перец небольшими кубиками, чеснок и помидоры измельчите. В кастрюле с толстым дном или на сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте около 5 минут, пока он не станет мягким. Затем положите чеснок и готовьте еще 1–2 минуты до появления аромата.

Добавьте мясо (фарш или кусочки) в кастрюлю (или на сковороду, если пользуетесь ею) и обжаривайте до золотистой корочки. Дальше пустите в ход зиру, паприку и томатную пасту, хорошо перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы специи и паста раскрыли аромат.

Положите в кастрюлю нарезанные помидоры, болгарский перец и чили (если, конечно, любите острое). Влейте бульон и доведите до кипения. Если вы используете сковороду, не забудьте перед этим переложить в кастрюлю все ингредиенты!

После этого варите суп на медленном огне около 20 минут. Затем добавьте консервированную фасоль и кукурузу, перемешайте и варите еще 10 минут. Приправьте суп солью и перцем по вкусу.

Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью. При подаче можно добавить в блюдо ложку сметаны и посыпать тертым сыром.

Рецепты согревающих напитков ищите тут.

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Комментарии
6
McGillavry
1 час
В любые морозы любой суп способен согреть, даже простой бульон из куриных яиц в скорлупе.
почти бросил..)
54 минуты
В мексиканском, я бы черепаху предпочёл..)
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