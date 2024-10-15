Суд арестовал мужчину, обвиняемого в стрельбе по окнам домов военного городка в Песочном

Сестрорецкий районный суд заключил под стражу Александра Тарасова, обвиняемого в вооруженном хулиганстве, — мужчина обвиняется в стрельбе по окнам квартиры в военном городке. Об этом 15 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие предварительно установило, что вечером 12 октября Тарасов в военном городке в поселке Песочный умышленно произвел не менее одного выстрела по окну местной жительницы.

Жители Курортного района проявили гражданскую активность и сами задержали стрелка. Им оказался пьяный 41-летний мужчина из Сертолово. Его доставили в отдел полиции.

Обвиняемый и защитник возражали, просили меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, а именно в виде подписки о невыезде. Однако суд арестовал его до 12 декабря.