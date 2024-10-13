Жители Песочного задержали хулигана, стрелявшего по окнам

Жители Курортного района накануне вечером проявили гражданскую активность и задержали мужчину, который стрелял по окнам из пневматического пистолета. Дело было в Песочном, об этом 13 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В седьмом часу вечера в УМВД по Курортному району позвонила 48-летняя женщина из дома 26 по Ленинградской улице. Она рассказала, что местные жители задержали хулигана, который наделал отверстий в стеклопакетах, выстрелив в них из пневматики.

«На месте происшествия сотрудниками полиции обнаружен находившийся в состоянии алкогольного опьянения 41-летний житель города Сертолово. Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в главке.