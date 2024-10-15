Кнопка от всех дверей: как женщина оказалась на крыше Джанелидзе

Пациентка, которую пришлось снимать с крыши одной из петербургских больниц, зашла в учреждение, перебравшись через забор. По информации пресс-службы НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, молодая женщина, предположительно 25 лет, зашла в приемный покой под видом пациентки, а затем оказалась на крыше.

Как говорят сотрудники учреждения, девушка прошла в коридор, а затем активировала ручной пожарный извещатель. Это действие разблокировало доступ на кровлю здания. После этого она выбила окно и вышла на крышу.

Охрана больницы попыталась убедить девушку спуститься, однако она игнорировала просьбы и вела себя агрессивно. В результате было решено вызвать МЧС и полицию. Специалисты экстренных служб прибыли на место и успешно сняли женщину с крыши по установленным протоколам. К счастью, она не пострадала и не предпринимала попыток к самоубийству.

По словам представителя больницы, девушка не была зарегистрирована как пациентка учреждения, однако в настоящее время находится на отделении токсикологии. Причины ее действий остаются неясными, сейчас проводится служебная проверка для выявления возможных уязвимостей в системе безопасности.