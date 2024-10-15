Пациентка перепугала врачей Джанелидзе, забравшись на парапет

Сотрудникам НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и полицейскому наряду патрульно-постовой службы пришлось спасать пациентку, которая в понедельник вечером выбралась на крышу здания. Об этом 15 октября стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, женщину привезли в медучреждение, и в момент, когда пациентку оформляли в отделении психосоматики, она выбежала к парапету. Однако полиции и медикам удалось предотвратить необратимое. В итоге ее положили в профильное отделение.