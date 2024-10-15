Комитет Думы поддержал запрет публичной пропаганды чайлдфри

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, который предлагает запретить пропаганду чайлдфри в СМИ, кино, рекламе, в интернете и ввести административную ответственность. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РИА Новости.
Напомним, в конце сентября этого года в Государственную думу был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Партия «Единая Россия» стала инициатором документа. Согласно пресс-релизу, законопроект относит к деструктивным (то есть требующим удаления) контент и продукцию, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения. Правительство РФ поддержало проект закона, предлагающий запретить пропаганду чайлдфри. Штраф может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических лиц. Штрафы будут вводиться «по аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола».
В 2022 году депутат Госдумы Эльвира Аиткулова предложила похожий законопроект, но его сняли с рассмотрения.
* деятельность запрещена в России.
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