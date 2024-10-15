Комитет Думы поддержал запрет публичной пропаганды чайлдфри

Напомним, в конце сентября этого года в Государственную думу был внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Партия «Единая Россия» стала инициатором документа. Согласно пресс-релизу, законопроект относит к деструктивным (то есть требующим удаления) контент и продукцию, формирующие негативное отношение к семье и детям и пропагандирующие отказ от деторождения. Правительство РФ поддержало проект закона, предлагающий запретить пропаганду чайлдфри. Штраф может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юридических лиц. Штрафы будут вводиться «по аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола».