Маленькая жительница Петербурга съела ягоду, которая останавливает сердце

За состоянием пятилетней жительницы Петербурга наблюдают врачи детской больницы имени Филатова. Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, накануне девочку привезли на скорой из Ленобласти, где она съела ядовитую ягоду.

По предварительным данным, ребенок катался на горнолыжном курорте в Токсово и нашел на склоне ягоду ландыша. Девочка тут же попробовала ее, а после почувствовала себя плохо. В состоянии средней степени тяжести пациентку поместили в отделение хирургии.

Ягоды ландыша майского созревают в лесах Петербург и Ленобласти в конце сентября — начале октября. Выглядят они довольно аппетитно, но при этом плоды ландыша смертельно опасны как для людей, так и для зверей. Высокая дозировка вещества, которое содержится в ягодах, может привести к остановке сердца.