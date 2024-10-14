Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ территории Курской области

Около половины территории Курской области, которую ВСУ удалось занять с момента атаки на регион 6 августа, освобождено. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире ГТРК «Курск» 14 октября.

Источник: ГТРК «Курск» / «ВКонтакте»

Зачистку Курской области он сравнил с боями на Курской дуге. Алаудинов подчеркнул, что те события переломили ход Великой Отечественной войны, а сейчас подразделения ВС РФ «пожгли» ощутимое количество иностранной техники.

«Понятное дело, что наряду с этой техникой противник потерял очень большое количество живой силы. Когда два месяца назад я сюда попал, я сказал, что врага уничтожим, остановим, выбьем», — заявил Алаудинов.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло ранним утром 6 августа, когда противник атаковал приграничные территории. Местным жителям пришлось экстренно эвакуироваться. Сейчас на территории региона каждый день идут бои, о результате которых сообщает Минобороны РФ.