В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Уже этой ночью

В Санкт-Петербурге ночью с 14 на 15 октября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом вечером в понедельник предупредил Оперативный штаб МЧС северной столицы.

«15 октября в Санкт-Петербурге в ночное время местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение основано на информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

С подробным прогнозом погоды в Петербурге на неделю вперед можно ознакомиться по ссылке.