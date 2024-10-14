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Город В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Уже этой ночью

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Уже этой ночью

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1 комментарий

В Санкт-Петербурге ночью с 14 на 15 октября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом вечером в понедельник предупредил Оперативный штаб МЧС северной столицы.

«15 октября в Санкт-Петербурге в ночное время местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение основано на информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

С подробным прогнозом погоды в Петербурге на неделю вперед можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии
1
Митя Антонов
49 минут
Серьезно? Сегодня, 14 октября, в 18.24, ожидается ухудшение погоды в ночь с 13 на 14 октября?
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