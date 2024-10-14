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Происшествия На Урале в квартире зарезали 13-летнюю девочку. Задержана молодая иностранка

На Урале в квартире зарезали 13-летнюю девочку. Задержана молодая иностранка

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5 комментариев

В Первоуральске в квартире была зарезана 13-летняя девочка и после устроен поджог, чтобы замести следы. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней (часть 2 статьи 105 УК РФ), по подозрению в котором задержана 21-летняя знакомая семьи. Подробности 14 октября сообщает Следственный комитет Свердловской области.

Трагедия произошла 9 октября на проспекте Космонавтов. Следствие полагает, что женщина пришла в гости к знакомым. Взрослые были на работе, а дома была их дочь-подросток, с которой у гостьи возник конфликт. В процессе ссоры, говорится в сообщении СК, женщина нанесла девочке ножевые ранения, от которых та скончалась на месте. После фигурантка якобы устроила в доме пожар, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемая официально не работала, продавала косметику. Сотрудники полиции вычислили и задержали женщину у нее же в квартире, — сообщил E1.RU представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Известно, что фигурантка является гражданкой одной из стран СНГ. Суд отправил ее под стражу. Семья убитой девочки была благополучной.

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Комментарии
5
280801532
58 минут
только вредитель мог пустить ихнее бабьё в страну
Мillemelle
1 час
опять эти ползучие
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