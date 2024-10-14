Специалиста бывшего «Российского речного регистра» поймали на взятке в Петербурге за плавучую пристань

Транспортная прокуратура по Петербургу возбудила уголовное дело о получении взятки старшим экспертом ФАУ «Российское Квалификационное Общество».

Деньги в размере 1 млн рублей он взял за проведение и выдачу заключения по дебаркадеру, который по документам должен был соответствовать классу и годности, сообщила в ведомстве.

Как стало известно «Фонтанке», речь идет о Романе Суханове. Ранее не судим, имеет трех несовершеннолетних детей. По решению суда его отправили под домашний арест.