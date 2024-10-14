«Единственный в мире кот в пальто». В Выборгском замке увековечили в бронзе Сэра Филимона

Об установке памятника Сэру Филимону, ставшему символом Выборгского замка, 14 октября сообщили в группе Выборгского объединенного музея-заповедника «ВКонтакте». «Фигура единственного во всём мире кота в пальто установлена на нижнем дворе Выборгского замка!» — рассказали в учреждении.

Кот Филимон прожил почти 18 лет, 13 из которых — на Замковом острове. Последние 6,5 года он официально занимал должность «главного мяучного сотрудника» научного отдела музея и де-факто являлся единственным настоящим хозяином Выборгского замка, поскольку жил в нем. 2 марта 2023 года кот скончался от неоперабельного рака.

Сейчас должность «старшего мяучного сотрудника» музея занимает еще один пушистый рыжий красавец — кот Персей. Он появился в замке менее чем через два месяца после ухода из жизни Сэра Филимона и прекрасно справляется с ролью его преемника: защищает экспонаты от мышей, а сотрудников — от стресса.