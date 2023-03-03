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    Умер один из самых известных котов Ленобласти — Сэр Филимон из Выборгского замка

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    Сотрудники Выборгского объединенного музея-заповедника простились со знаменитым котом Сэром Филимоном, который стал символом Выборгского замка. Его будут помнить как Филимона Великолепного.

    Сэр Филимон умер 2 марта от неоперабельного рака, сообщили 3 марта в официальной группе учреждения «ВКонтакте». Он прожил почти 18 лет, из которых последние 13 — на Замковом острове. Последние 6,5 лет кот официально занимал должность главного мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника, а де-факто являлся единственным настоящим хозяином замка, поскольку проживал в нем.

    «Как и полагается, Сэр Филимон имел несколько спален, несколько столовых, залов для приемов гостей и т.д. И большую свиту. Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе», — вспоминают сотрудники музея, добавляя, что кот тщательно контролировал популяцию полевок и крыс на своей территории, изгонял «чужаков» и бесстрашно инспектировал объекты реставрации, забираясь в самые проблемные места. Иногда такие эскапады заканчивались производственными травмами, поэтому, как у «настоящего рыцаря», его тело «украшали шрамы».

    Сэр Филимон стал настоящим символом Выборгского замка и входил в десятку самых известных котов Ленобласти и России. В прошлом году он наделал шуму в СМИ своей пропажей. Нашли его в месте, где можно встретить выборгских бездомных котов.

    Фото: ГБУК ЛО ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

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    Ленинградская областьКотВыборгский замок
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