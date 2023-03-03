Умер один из самых известных котов Ленобласти — Сэр Филимон из Выборгского замка

Сотрудники Выборгского объединенного музея-заповедника простились со знаменитым котом Сэром Филимоном, который стал символом Выборгского замка. Его будут помнить как Филимона Великолепного.



Сэр Филимон умер 2 марта от неоперабельного рака, сообщили 3 марта в официальной группе учреждения «ВКонтакте». Он прожил почти 18 лет, из которых последние 13 — на Замковом острове. Последние 6,5 лет кот официально занимал должность главного мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника, а де-факто являлся единственным настоящим хозяином замка, поскольку проживал в нем.