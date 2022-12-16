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    Задира Ларри и «постиранный» Броша. Рейтинг 10 усатых, которые прославились в 2022 году

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Рейтинг из десяти главных хвостатых ньюсмейкеров составила 16 декабря «Медиалогия». Для исследования были выбраны материалы, опубликованные в СМИ в период с января по декабрь текущего года. Вспомним самых популярных котов и кошечек уходящего года.

    На десятом месте расположился шотландский вислоухий Броша, который выжил после получасовой «стирки» в стиральной машине. В барабан он попал из-за любви к комфортному сну — там темно и тепло. Что ж, теперь жизней осталось ровно восемь.

    На девятой строчке — пушистая с криминальным прошлым. В марте на территории исправительной колонии в Казани поймали кошку-наркокурьера, которая несла запретное в своём ошейнике. Тот, кто за этим стоит, подошёл к делу с заметной изобретательностью, — ошейник покрывал искусственный мех, который сливался с шерстью животного.

    Седьмое и шестое место заняли эрмитажные коты. В СМИ писали, что усатые попали в американскую настольную игру Cultures of the world: о них говорится в отдельной карточке с интересными фактами о географии, истории и культуре России. Внимания удостоили и оракула Ахилла, который предсказал результат финального матча футбольной Лиги чемпионов-2022 в Париже.

    Пятёрку лидеров замыкает кошка по кличке Флосси из Великобритании, которая признана самой старой в мире представительницей семейства кошачьих и внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ей уже 26 лет. Если бы она была человеком, то ей было бы 120 лет.

    На четвёртой строчке — кошка с COVID-19, которая заразила ветеринара, чихнув ей в лицо. Это смогли доказать специалисты Университета принца Сонгкла с помощью геномного секвенирования. Исследование показало, что врач, кошка и её владельцы были заражены одним и тем же вариантом коронавируса.

    В тройке прославившихся хвостатых — сотрудник Выборгского замка кот Филимон. В марте стало известно о его пропаже. Короткошёрстный имеет должность «старшего мяучного сотрудника», отличается невозмутимым характером и спокойно относится к тем, кто его фотографирует. Филимона, кстати, удалось найти — в этом помогли местные жительницы.

    Мы всё ближе подбираемся к имени победителя, а пока что — кот по кличке Пузик. Питомец с забавным именем помог хозяину избежать большой беды. В конце марта он разбудил его, когда в квартире загорелся телевизор.

    И на первом месте легендарный кот Ларри, который «пережил» уже четвёртого премьера Британии. На официальной странице усатого в социальной сети появилось сообщение о том, что король Великобритании Карл III якобы попросил его занять пост премьер-министра Великобритании, «потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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