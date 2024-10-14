Пациент буянил в скорой на Русановской и избил водителя, заступившегося за женщин-врачей

Источник: Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошел утром 13 октября у пересечения Русановской улицы и Октябрьской набережной. Около 9:40 патрульному наряду поступила информация о том, что в машине скорой помощи сработала кнопка тревожной сигнализации, рассказали 14 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На месте росгвардейцы задержали 41-летнего явно нетрезвого мужчину. Тот пытался напасть на женщин-медиков, а потом избил водителя скорой, заступившегося за коллег, и повредил машину. Медиков на место вызвали прохожие, увидевшие неподвижно лежавшего под деревом человека. Но во время осмотра тот внезапно очнулся и начал буйствовать.

В итоге нападавшего доставили в полицию. В госпитализации мужчина не нуждался.

Похожий случай произошел в начале октября на перекрестке Искровского проспекта и улицы Антонова-Овсеенко. Тогда медики тоже прибыли по вызову о неподвижно лежащем на земле мужчине. Во время осмотра тот очнулся, достал нож и стал угрожать старшей бригады расправой.