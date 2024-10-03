Мужчина в Петербурге угрожал ножом врачам скорой, которые пытались ему помочь

Источник: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Около полуночи 2 октября сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц получили информацию, что на перекрестке Искровского проспекта и улицы Антонова-Овсеенко сработала кнопка тревожной сигнализации в автомобиле скорой помощи, сообщает 3 октября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. Прибыв на место, росгвардейцы задержали нетрезвого 50-летнего мужчину, угрожавшего ножом бригаде скорой, что приехала по вызову.

Выяснилось, что медики прибыли туда на сообщение граждан о неподвижно лежащем на земле мужчине. Но когда его стали осматривать в скорой, тот внезапно очнулся и попытался напасть на старшую бригады, угрожая ей при этом расправой. Медработницы сразу нажали тревожную кнопку и выбежали из машины.

Нарушителя задержали. Медики подтвердили, что госпитализация мужчине не требуется, так что росгвардейцы заковали хулигана в наручники и доставили в 75-й отдел полиции. Нож у него изъяли.