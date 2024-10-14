Москалькова назвала число погибших в трех приграничных областях с 2022 года

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях в результате атак ВСУ с 2022 по 2024 годы погибли почти 400 человек. Данные привела уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет 14 октября ТАСС.

По словам Москальковой, в трех приграничных регионах погибли 398 мирных жителей и 1157 получили ранения. Она добавила, что после атаки ВСУ на Курскую область из Курска в Подмосковье вывезли 500 человек с расстройствами психики.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в июле сообщал о 200 погибших и 1,1 тысяче раненых с момента начала специальной военной операции. Власти Брянской области не приводили число погибших в регионе за два с половиной года.

В сентябре посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявлял ТАСС, что с момента вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа были убиты 56 мирных жителей и 266 получили ранения.

В периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), опубликованном 1 октября, говорилось, что установлены имена семи мирных жителей, которые были убиты и ранены в ходе вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала, что ей большое количество обращений о пропаже людей из Курской области. По словам уполномоченной, в настоящее время свыше тысячи человек ищет своих близких из Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины. Перемещение гражданского населения из мест проживания против их воли является грубым нарушением Женевской конвенции.