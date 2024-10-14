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Город Жителей Петроградского района обеспокоили работы в сквере у метро «Чкаловская»

Жителей Петроградского района обеспокоили работы в сквере у метро «Чкаловская»

1 628
3 комментария

Внимание жителей Петроградского района привлекли работы в Зеленинском саду у метро «Чкаловская». На месте с 10 октября орудует техника, рабочие перекладывают подземные коммуникации. Помня о попытках сделать из туалета в этом сквере ТЦ, жители обратились во всевозможные инстанции и даже вызвали на место полицию. «Фонтанка» выяснила, что происходит.

Работы охватили восточную часть сквера у бизнес-центра «Чкаловский» и торговой точки, где когда-то был общественный туалет (на карте РГИС здание по-прежнему отмечено так). На ограждении рядом висит информационная табличка от «Россетей Ленэнерго».

Ответственный руководитель работ Александр Рукша рассказал 14 октября, что в ответ на жалобы жителей с проверками сюда уже приезжали полиция и сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), но заверил, что с документами у компании всё в порядке.

«Это аварийные работы по ремонту кабельной линии 0,4 киловатта. Здесь возле новостройки находится подстанция. Мы работаем и в зеленой зоне, и, как говорится, в асфальте, на Ропшинской улице. Мы делаем аккуратные точечные котлованы, чтобы не повреждать лишний раз газон, всё будет под землёй проходить», — говорит Рукша.

В пресс-службе «Россетей Ленэнерго» пояснили «Фонтанке», что специалисты компании подключают к сетям новых потребителей (коммерческие организации). Технические мероприятия, в том числе восстановление благоустройства, будут завершены до 18 октября.

В комитете по благоустройству отмечают, что работы, по данным ведомства, легальны.

«Зеленинский сад имеет статус ЗНОП (территории зеленых насаждений общего пользования. — Прим. ред.) городского значения. В связи с аварией на линиях работы в нем проводит ПАО „Россети Ленэнерго“. Отправлено уведомление в ГАТИ», — отмечает пресс-служба комитета.

Вместе с тем выдать ордер на производство земляных работ, как выяснилось, не успели.

«Работы проводятся без ордера ГАТИ. Наши инспекторы уже начали готовить документы в рамках профилактических действий. Объект будет на контроле до полного устранения нарушений», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГАТИ.

Оформление и выдача ордера Государственной административно-технической инспекции может занять до пяти дней.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Зеленинском саду на месте общественного туалета хотели построить трехэтажный торговый центр.

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Комментарии
3
Koma2024
11 минут
На секунду отвернуться нельзя, уже кто-то что-то строит в сквере или на газоне. Когда же вы нажрётесь?
161563662
44 минуты
Жителей Приморского р-на беспокоят работы на Долгоозерной улице. Сняли и вывезли с газонов весь плодородный слой грунта, чтоб завести грунт, превратив все это в болото. Такое чувство, что деньги девать некуда.
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