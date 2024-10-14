Суд отказался удалять информацию о бездействии организаторов соревнований в «Крокусе» в день теракта

Суд отклонил иск Карины Калиничевой, выступавшей в качестве судьи во время соревнований по танцам в «Крокус Сити Холле» в день теракта. Калиничева потребовала удалить из СМИ информацию о ненадлежащей эвакуации посетителей во время трагедии, пишет ТАСС 14 октября.
Сообщения о том, что организаторы соревнований по танцам во время теракта бездействовали, появились в телеграм-каналах вскоре после трагических событий в «Крокусе». По версии авторов этих постов, судьи также бездействовали во время нападения террористов.
Иски Калиничева подала к ООО «4 кота», ООО «Айдэнсер.ру», пишет ТАСС. В суде ее представитель сообщил о планах подать иски против других СМИ, писавших о том, что судьи якобы препятствовали эвакуации спортсменов.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматов, затем подожгли здание и скрылись. Погибли 144 человека, еще 551 пострадал.
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