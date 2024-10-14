Москву и Подмосковье накрыло первым снегом. От фото становится прохладно

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый снег, но температура воздуха пока не дает ему шанса задержаться на дорогах и газонах.
Как пишет MSK1, небольшой снег в области заметили около 11 утра, но он не успевал образовать устойчивый покров из-за отсутствия полноценных заморозков. Столицу накрыло позднее, снегу предшествовал дождь, переходящий в град.
Так, особенно намело в Новой Москве — о снегопаде сообщили жители поселений Сосенское и Десеновское. Тем не менее осадки пока слабые и быстро тают. Столбики термометров в столице покажут от +2 до +4 градусов, порывистый ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду, написал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«По нашим расчётам, сегодня в регионе может выпасть до 15 % от нормы октября», — добавил специалист.
В связи с ухудшением погоды московский дептранс рекомендовал жителям воздержаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный.
Как писала «Фонтанка», вечером 14 октября снежные осадки ожидаются в Ленинградской области. В Петербурге же в начале недели ожидается однотипная погода, суточный ход температуры будет достаточно незаметным. Облаков много, поэтому сегодня и завтра будет моросить дождь.
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