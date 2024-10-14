Москву и Подмосковье накрыло первым снегом. От фото становится прохладно

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый снег, но температура воздуха пока не дает ему шанса задержаться на дорогах и газонах.

Как пишет MSK1 , небольшой снег в области заметили около 11 утра, но он не успевал образовать устойчивый покров из-за отсутствия полноценных заморозков. Столицу накрыло позднее, снегу предшествовал дождь, переходящий в град.

Так, особенно намело в Новой Москве — о снегопаде сообщили жители поселений Сосенское и Десеновское. Тем не менее осадки пока слабые и быстро тают. Столбики термометров в столице покажут от +2 до +4 градусов, порывистый ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду, написал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.