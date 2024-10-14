Госдума не будет рассматривать законопроект об отягчающих обстоятельствах для незаконно живущих в РФ иностранцев

В Госдуме не будут рассматривать законопроект, согласно которому иностранное гражданство людей, находящихся в России незаконно, должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Соответствующая информация размещена на сайте Госдумы, решение опубликовал комитет по госстроительству и законодательству.

Согласно вышеуказанному законопроекту, наказание за преступление для иностранцев, находящихся в РФ незаконно, должно было быть более тяжелым.

«Отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке. По мнению депутатов, предложивших проект, эти изменения должны были позволить «устанавливать более высокую меру ответственности». Изменения предлагалось внести в ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание».

Очевидным сигналом для изменений в Уголовный кодекс РФ, по мнению депутатов, является незаконное нахождение человека в России.

«Нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица», — следует из пояснительной записки.