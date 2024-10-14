Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

вос.

 757мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
История Марии Бутиной
Откровения киллера
Промышленный Петербург
Казаки в Петербурге
Комета над Петербургом
Военная полиция в рейде
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Общество «Не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности». Песков прокомментировал ядерные учения НАТО

«Не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности». Песков прокомментировал ядерные учения НАТО

1 141
12 комментариев

Ядерные учения НАТО способствуют росту напряженности. Об отношении Кремля к военным мероприятиям Североатлантического альянса в понедельник, 14 октября, в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в условиях украинского конфликта подобные учения не ведут ни к чему, кроме как «к дальнейшему нагнетанию напряженности». Кроме того, отметил Песков, Россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, процесс всегда был наоборот. 

«Мы знаем все волны расширения НАТО, все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам РФ. Однозначно возникает понимание, кто и для кого представляет опасность. Поэтому говорить о том, что именно российские ВС представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично и противоречит всему ходу истории», — приводит слова представителя Кремля телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

В этом году учения по ядерному сдерживанию НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) стартовали в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах 14 октября и продлятся в течение двух недель. В 2024 году учения такого типа станут первыми для Финляндии. Всего в Steadfast Noon задействованы две тысячи военных из 13 стран-членов альянса и 60 военных самолетов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
iamback
1 час
То есть нам, типа, можно, а им нельзя? Попахивает двойными стандартами, от которых так любят говорить песков, медведев и иже с ними
Слава России!
1 час
как сына то поживает? небось ратные подвиги вместе с сыном Дмитрия Алкогольевича свершают, молодцы какие.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Новости компаний
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Новости компаний
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45
Создаете своими руками интересные вещи и дарите их друзьям и знакомым, мечтая о реальных продажах?Специально для креаторов Петербурга проводится серия мастер-классов «Эффективное сотрудничество». По сути, это 2 мероприятия: практический мастер-класс по самопрезентации и закупочная сессия с участием реальных заказчиков — сувенирных магазинов.
14 октября, 13:29
Осень, Петербург, RelaxВыключи стресс, включи Relax FM. 1 октября на 94,5 FM в Санкт-Петербурге зазвучало радио, которое позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Relax FM — уникальный формат «Газпром-Медиа Холдинга», чья популярность растет с каждым днём.
14 октября, 10:00
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42