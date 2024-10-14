«Не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности». Песков прокомментировал ядерные учения НАТО

Ядерные учения НАТО способствуют росту напряженности. Об отношении Кремля к военным мероприятиям Североатлантического альянса в понедельник, 14 октября, в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, в условиях украинского конфликта подобные учения не ведут ни к чему, кроме как «к дальнейшему нагнетанию напряженности». Кроме того, отметил Песков, Россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, процесс всегда был наоборот.

«Мы знаем все волны расширения НАТО, все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам РФ. Однозначно возникает понимание, кто и для кого представляет опасность. Поэтому говорить о том, что именно российские ВС представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично и противоречит всему ходу истории», — приводит слова представителя Кремля телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

В этом году учения по ядерному сдерживанию НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) стартовали в Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландах 14 октября и продлятся в течение двух недель. В 2024 году учения такого типа станут первыми для Финляндии. Всего в Steadfast Noon задействованы две тысячи военных из 13 стран-членов альянса и 60 военных самолетов.