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Общество В ближайшие три года в России снизятся расходы на нацоборону и возрастут на соцполитику

В ближайшие три года в России снизятся расходы на нацоборону и возрастут на соцполитику

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13 комментариев

В ближайшие три года в России планируется снизить расходы на национальную оборону. Это следует из проекта федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы. При этом в 2026 году на социальную политику и национальную экономику расходы будут увеличены. Отчет опубликован на сайте высшего органа госаудита 14 октября.

«Доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается», — уточняется в Счетной палате.

Отмечается, что расходы на соцполитику и нацэкономику, которые хотят увеличить в 2026 году, в 2027-м уже будут снижены с 4,5 % до 4,3 %. Расходы на нацоборону, нацбезопасность и правоохранительную деятельность составят 7,5 % ВВП в среднем на 2025–2027 годы.

Ранее в Минфине России уточнялось, что на раздел «Социальная политика» в 2025 году из бюджета заложено 6,4 триллиона рублей, в 2026-м — 7,19 триллиона рублей, а в 2027 году эта сумма должна составить 7,24 триллиона рублей.

Подробнее о бюджете на 2025–2027 годы можно прочитать здесь.

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Комментарии
13
282437267
1 час
тот кто это писал - сам проект бюджета читал? а в прошлом году? из серии скрепно головым любое зайдёт? гуппи норм?
282799367
43 минуты
Что-то мне это напоминает... Ах, да: поднимем пенсионный возраст на 5 лет, зато каждый год будем увеличивать пенсию на 1000 рублей.
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