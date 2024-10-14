В ближайшие три года в России снизятся расходы на нацоборону и возрастут на соцполитику

В ближайшие три года в России планируется снизить расходы на национальную оборону. Это следует из проекта федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы. При этом в 2026 году на социальную политику и национальную экономику расходы будут увеличены. Отчет опубликован на сайте высшего органа госаудита 14 октября.

«Доля расходов на национальную оборону в общем объеме расходов и в ВВП ежегодно снижается», — уточняется в Счетной палате.

Отмечается, что расходы на соцполитику и нацэкономику, которые хотят увеличить в 2026 году, в 2027-м уже будут снижены с 4,5 % до 4,3 %. Расходы на нацоборону, нацбезопасность и правоохранительную деятельность составят 7,5 % ВВП в среднем на 2025–2027 годы.

Ранее в Минфине России уточнялось, что на раздел «Социальная политика» в 2025 году из бюджета заложено 6,4 триллиона рублей, в 2026-м — 7,19 триллиона рублей, а в 2027 году эта сумма должна составить 7,24 триллиона рублей.

Подробнее о бюджете на 2025–2027 годы можно прочитать здесь.