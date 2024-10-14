Глава Минтруда рассказал об изменении размера маткапитала в 2025 году

В 2025 году увеличится сумма материнского капитала на первого и второго ребенка. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Котяков заявил, что в следующем году материнский капитал увеличится на 46 тысяч рублей на первого ребенка и на 61 тысячу — на второго. Предполагается, что более 1 миллиона россиян смогут воспользоваться этими средствами.

Министр труда и социальной защиты РФ также уточнил, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет индексироваться в соответствии с фактической инфляцией. Согласно текущему проекту федерального бюджета, предполагается повышение размера материнского капитала на 7,3%.

Исходя из этого, размер материнского капитала для первого ребенка достигнет 677 тысяч рублей, а для второго — 894 тысячи рублей при условии, что семья ранее не получала эту поддержку, объяснил Котяков.

Ранее депутат Госдумы РФ, член парламентского комитета по социальной политике Екатерина Стенякина заявляла, что в 2025 году размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, может составить 646 тысяч рублей. По словам депутата, такое увеличение размера маткапитала возможно на фоне темпов развития инфляции. Выплата на второго ребенка в этом случае может вырасти до 854 тысяч рублей. Всего на выплаты федерального маткапитала на следующий год заложено более 694 миллиардов рублей.

В настоящее время размер выплаты составляет 631 тысячу рублей за первого и 833 тысячи за второго ребенка.

В России есть как федеральный маткапитал, так и соответствующие региональные программы с аналогичным названием. В Петербурге выплата маткапитала из городского бюджета в 2024 году составляет 203 тысячи рублей. Деньги выплачивают за рождение или усыновление третьего и последующего детей.