Маткапитал в России может вырасти до 646 тысяч рублей

В 2025 году размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, может составить 646 тысяч рублей. Об этом 29 сентября РИА Новости сообщила депутат Госдумы РФ, член парламентского комитета по социальной политике Екатерина Стенякина.



По словам депутата, такое увеличение размера маткапитала возможно на фоне темпов развития инфляции. Выплата на второго ребенка в этом случае может вырасти до 854 тысяч рублей. Всего на выплаты федерального маткапитала на следующий год заложено более 694 миллиардов рублей.



В настоящее время размер выплаты составляет 631 тысячу рублей за первого и 833 тысячи за второго ребенка.



В России есть как федеральный маткапитал, так и соответствующие региональные программы с аналогичным названием. В Петербурге выплата маткапитала из городского бюджета в 2024 году составляет 203 тысячи рублей. Деньги выплачивают за рождение или усыновление третьего и последующего детей.

