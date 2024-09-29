В 2025 году размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, может составить
По словам депутата, такое увеличение размера маткапитала возможно на фоне темпов развития инфляции. Выплата на второго ребенка в этом случае может вырасти до
В настоящее время размер выплаты составляет
В России есть как федеральный маткапитал, так и соответствующие региональные программы с аналогичным названием. В Петербурге выплата маткапитала из городского бюджета
Маткапитал в России может вырасти до 646 тысяч рублей
В 2025 году размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, может составить