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Происшествия Полиция ищет стрелка, палившего по микроавтобусу возле Ледового дворца

Полиция ищет стрелка, палившего по микроавтобусу возле Ледового дворца

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1 комментарий

В Петербурге на парковке Ледового дворца обстреляли автомобиль. Об этом 14 октября стало известно «Фонтанке».

Сообщение в правоохранительные органы поступило накануне в 12:29. Звонивший заявил, что неизвестный открыл огонь по микроавтобусу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что владелец автомобиля, находясь рядом с ним, услышал приглушенные хлопки и обнаружил повреждения на лобовом стекле. К счастью, он не пострадал.

С места происшествия было изъято девять металлических шариков. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
1
aprahka
2 часа
Шариков в мозгу не хватает.У того,кто это сделал.
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