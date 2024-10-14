Полиция ищет стрелка, палившего по микроавтобусу возле Ледового дворца

В Петербурге на парковке Ледового дворца обстреляли автомобиль. Об этом 14 октября стало известно «Фонтанке».

Сообщение в правоохранительные органы поступило накануне в 12:29. Звонивший заявил, что неизвестный открыл огонь по микроавтобусу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что владелец автомобиля, находясь рядом с ним, услышал приглушенные хлопки и обнаружил повреждения на лобовом стекле. К счастью, он не пострадал.

С места происшествия было изъято девять металлических шариков. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.