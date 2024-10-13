Житель Петербурга умер, обварившись паром из кастрюли

Более месяца бились врачи за жизнь пенсионера из Колпинского района Петербурга. В начале сентября пожилой мужчина обварился паром, вырвавшимся из кастрюли, утром 13 октября пациент скончался.

Как стало известно «Фонтанке», 88-летний житель поселка Понтонный поступил в больницу 3 сентября. У себя дома он обжегся паром и получил ожоги туловища и конечностей. Состояние мужчины усугубили другие хронические заболевания. Выкарабкаться пострадавший не смог.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о мужчине, который скончался после того, как на улице его укусил за палец прохожий.