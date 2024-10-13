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Происшествия Житель Петербурга умер, обварившись паром из кастрюли

Житель Петербурга умер, обварившись паром из кастрюли

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2 комментария

Более месяца бились врачи за жизнь пенсионера из Колпинского района Петербурга. В начале сентября пожилой мужчина обварился паром, вырвавшимся из кастрюли, утром 13 октября пациент скончался.

Как стало известно «Фонтанке», 88-летний житель поселка Понтонный поступил в больницу 3 сентября. У себя дома он обжегся паром и получил ожоги туловища и конечностей. Состояние мужчины усугубили другие хронические заболевания. Выкарабкаться пострадавший не смог.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о мужчине, который скончался после того, как на улице его укусил за палец прохожий.

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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
1 час
Но как?!! Кипятком - понятно, но паром!
VKuser174198221
50 минут
Ему было 88.... может он умер потому, что время пришло?
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