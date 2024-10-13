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Технологии SpaceX: «самая мощная ракета-носитель» впервые в истории совершила обратную посадку

SpaceX: «самая мощная ракета-носитель» впервые в истории совершила обратную посадку

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21 комментарий

Самая мощная в мире ракета-носитель Super Heavy совершила обратную посадку на стартовый комплекс. Об этом 13 октября сообщила компания SpaceX, разработавшая Super Heavy, в социальной сети X. «[Система] Mechazilla поймала Super Heavy», — говорится в посте. Трансляция запуска и посадки также велась на YouTube.

13 октября SpaceX провела пятый испытательный полет на орбиту корабля Starship с Super Heavy. Его запустили с космодрома в штате Техас. Корабль около часа пробыл на орбите, после чего приводнился в Индийском океане.

Super Heavy в два раза мощнее ракеты Space Launch System (SLS), которую NASA разрабатывает для пилотируемых полетов на Луну. Это самый тяжелый носитель в мире.

Космический корабль Starship уже несколько лет проходит испытания, он предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос. Ранее Starship с Super Heavy запускали четыре раза, но только два из них оказались успешными. Запуски в апреле и ноябре 2023 года закончились взрывами.

В начале сентября SpaceX отправила в космос первых космических туристов — непрофессиональных астронавтов.

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Комментарии
21
Заливщик голосовых планок
1 час
Падумаишь! Зато Сенатор Рогозин, в бытность Главой РосКосмоса, сдал на металл знакомым армянам испытательный стенд двигателей "энергии".
Эд Хэммет
1 час
Вот что значит частник взялся за дело! Работает добросовестно, а не бюджет пилит. А у нас отличным памятником былым успехам Роскосмоса может стать знаменитый батут Рогозина.
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