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Власть Общество «Ъ»: Имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова готовят к конфискации

«Ъ»: Имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова готовят к конфискации

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12 комментариев

Имущество арестованного за взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова готовят к конфискации. Об этом 13 октября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия.

По данным издания, Генпрокуратура, надзирающая за расследованием уголовных дел в отношении экс-чиновника, приступила к подготовке соответствующих материалов. Обычно ведомству хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства, отмечает «Коммерсант». Ранее Басманный райсуд до конца декабря продлил арест активов Тимура Иванова.

По данным следствия, Тимур Иванов являлся бенефициаром ООО «Дворянское гнездо», на которое зарегистрировал трехэтажный особняк в Чистом переулке, 4. Другой объект — участок земли на Волге в Тверской области с домом и баней — Тимур Иванов зарегистрировал на ООО своего товарища Сергея Бородина. Также арестован парк дорогостоящих автомобилей, некоторые из них были оформлены на водителя экс-замминистра. Кроме того, у бывшего чиновника были изъяты суммы денег, которые значительно превышают его официальные доходы и заблокированы счета на десятки миллионов.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Его задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение  по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Позже московский суд арестовал еще одного фигуранта — Сергея Бородина, которому предъявлено обвинение по той же статье. В деле фигурирует и бизнесмен Александр Фомин, которого обвиняют в даче взятки.

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Комментарии
12
iigaza
46 минут
Это полумера. Конфисковывать надо непосильно нажитое не только у Тимура, но и у всей его команды.
282738455
15 минут
"— И что же, все эти десять лет он пил, дебоширил и, так сказать… морально разлагался?! — Ну, нет! Вы знаете, всё это время он искусно маскировался под порядочного человека, я ему не верю." (c)
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