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Власть Блогера Косенко, бросившего в сугроб младенца, объявили в розыск

Блогера Косенко, бросившего в сугроб младенца, объявили в розыск

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8 комментариев

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Косенко запечатлел процесс кидания ребенка в сугроб на видео, которое потом опубликовал в своих социальных сетях. Ему вменяются две статьи УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

Ролик блогер записывал в январе 2024 года.

«Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Также Сергея Косенко объявили в федеральный розыск. В карточке говорится, что он разыскивается по статье УК РФ.

Косенко известен тем, что в начале 2024 года записал видео с младенцем, которого бросил в сугроб. Когда поступком возмутилась общественность, блогер заявил, что ролик — дипфейк и монтаж, однако ему не поверили. Косенко также извинился перед теми, кому ролик нанес эмоциональный вред.

Тогда в отношении Косенко председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Его также попросили проверить на соблюдение налогового законодательства.

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Комментарии
9
iliy
1 час
Практически год прошёл, только спохватились. Оперативно работают
geokarma24
1 час
В сугробе искать надо. Засаду. Он же вернется за ребенком? И тут-то...
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