Блогера Косенко, бросившего в сугроб младенца, объявили в розыск

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Косенко запечатлел процесс кидания ребенка в сугроб на видео, которое потом опубликовал в своих социальных сетях. Ему вменяются две статьи УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

«Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Также Сергея Косенко объявили в федеральный розыск. В карточке говорится, что он разыскивается по статье УК РФ.



Косенко известен тем, что в начале 2024 года записал видео с младенцем, которого бросил в сугроб. Когда поступком возмутилась общественность, блогер заявил, что ролик — дипфейк и монтаж, однако ему не поверили. Косенко также извинился перед теми, кому ролик нанес эмоциональный вред.