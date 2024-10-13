Самолёт Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии

Самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус», выполнявший рейс из Олекминска в Железногорск, совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Об этом 13 октября сообщает МЧС республики Саха.

ЧП произошло в 1,5 километрах от города Олекминск. На борту было пятеро человек, из них — три члена экипажа и два пассажира.

Сообщается, что один из пассажиров погиб.

По предварительной информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стала потеря тяги двигателя, которая привела к его отказу.