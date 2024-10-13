Самолёт Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутии

Самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус», выполнявший рейс из Олекминска в Железногорск, совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Об этом 13 октября сообщает МЧС республики Саха.
ЧП произошло в 1,5 километрах от города Олекминск. На борту было пятеро человек, из них — три члена экипажа и два пассажира.
Сообщается, что один из пассажиров погиб.
По предварительной информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стала потеря тяги двигателя, которая привела к его отказу.
Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
10 октября в Волгоградской области на границе с Калмыкией упал самолет Як-130.
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