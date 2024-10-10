В Волгоградской области упал самолет Як-130

В Волгоградской области на границе с Калмыкией 10 октября упал самолет Як-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию военной прокуратуры Южного военного округа.
Уточняется, что крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета.
Сведений о судьбе пилотов в прокуратуре не предоставили. Проводится проверка.
Между тем РИА Новости уточняет, что пилот успел катапультироваться. При падении он получил травмы, но какие именно — не сообщается.
Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Он способен выполнять манёвры, характерные для истребителей четвёртого и пятого поколений.
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