В Волгоградской области упал самолет Як-130

В Волгоградской области на границе с Калмыкией 10 октября упал самолет Як-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию военной прокуратуры Южного военного округа.

Уточняется, что крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета.

Сведений о судьбе пилотов в прокуратуре не предоставили. Проводится проверка.

Между тем РИА Новости уточняет, что пилот успел катапультироваться. При падении он получил травмы, но какие именно — не сообщается.

Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Он способен выполнять манёвры, характерные для истребителей четвёртого и пятого поколений.