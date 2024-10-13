«Мы делаем то же самое, что делали в 1909 году». Кто и зачем издаёт глянцевый журнал о дореволюционном Петербурге

Источник: Предоставлено журналом «Петрополь»







Создатели телеграм-канала «Петрополь» решили издавать журнал, посвященный повседневной жизни дореволюционного Петербурга. Первый номер, посвященный гастроиндустрии столицы Российской империи и гурманам Серебряного века, выйдет уже в декабре.

«Фонтанка» поговорила с сооснователем проекта Семеном Поповым и главным редактором Александром Кувшинниковым о запросе на «русский стиль», возрождении интереса к печатным журналам, а также о том, почему городская жизнь начала XX века ближе и понятнее современному человеку, чем 1960-е или 1970-е.

— Издавать толстый глянцевый журнал, когда другие издания сокращают тиражи, а то и вовсе отказываются от печатной версии — это смелое предприятие. Кому и как в голову пришла эта идея?

С. П.: На самом деле, идея пришла буквально в первый месяц работы «Петрополя». Телеграм-канал мы создали в апреле 2020 года, в разгар ковида и сразу же громко назвали себя журналом. И тогда же подумали, что было бы здорово сделать бумажный журнал. Понятно, что тогда у нас и опыта, и компетенций, да и материала не хватало. Но вот эта идея на протяжении трех-четырех лет зрела, и когда я обратился к Саше (Александру Кувшинникову — прим.ред.), он поддержал нас.

А. К.: Тут удачно совпало — у меня достаточно большой опыт в том, что касается печатных журналов. Я делал, в частности, русский Esquire (сейчас выходит под названием «Правила жизни» — прим.ред.). Когда Семен сказал, что «Петрополь» собирается издавать печатный журнал, мы уже четко знали, что и как делать. Момент, на мой взгляд, мы выбрали удачный. Все устали от онлайна, от всех вот этих цифровых историй. Я считаю, что [печатный журнал] как виниловая пластинка — какая-то штука, которую ты можешь подержать в руках, красивый артефакт, который с тобой останется, в отличие от этих цифровых материалов, которые будут забыты на следующий день.

Но сейчас такое ощущение, что все делают печатные журналы, включая «Газпром-медиа». Мы шутим, конечно, что они все подражают нам. Мы начали новый тренд.

— Что представляет собой «Петрополь» сейчас? У вас есть открытый телеграм-канал на примерно 9 тысяч подписчиков, но еще есть закрытый. О чем вы пишете там?

С.П.: Мы сделали небольшой клуб, поскольку люди просили включить комментарии. У меня лично была мысль, что когда ты читаешь журнал, ты не можешь к материалу оставить комментарий, да и не хотелось канал захламлять. Но раз все-таки запрос на это есть, мы сделали такой второй канал, такой закрытый клуб с платной подпиской, там есть комментарии, реакции, чат, и там мы публикуем какие-то дополнительные материалы, какие-то рабочие заметки. К тому же это еще и фокус-группа, пул верных читателей, с которыми мы в чем-то можем посоветоваться и задать вопрос. Удивительно, но петербуржцев в этом клубе не больше половины, все остальные — это Москва и иные регионы.

— Первый номер «Петрополя» выйдет в начале декабря и будет посвящен гастроиндустрии начала 20 века. Чем эта тема может зацепить современного читателя?

С.П.: Во-первых, эта тема особенно близка к нынешним петербуржцам. Когда читаешь какие-то материалы, узнаешь себя во многих сюжетах, кажется, стирается временная грань между той эпохой и этой. То есть петербуржцы начала XX века тоже любили зайти куда-нибудь вечером на коктейль. Во-вторых, эта тема у нас была уже так глубоко проработана, много дружественных контактов, образовавшихся в результате различных наших коллабораций. И нам кажется, что сейчас не только у публики, но и у бизнеса, в том числе ресторанного, есть запрос на какую-то вот такую идентичность. Например, тот же бар «Медведь», в реконструкции которого мы приняли участие (поп-ап проект возрождения дореволюционного бара при ресторане «Медведь» на Большой Конюшенной — прим.ред.).

А.К.: Мы везде говорим и пишем, что мы не исторический журнал, мы скорее про стиль жизни. У нас нет задачи, чтобы человек листал какой-то справочник и вздыхал над тем, что мы безвозвратно потеряли. Наоборот, у нас есть такая амбиция, чтобы человек делал все то же самое, что он делает и так. То есть берешь «Петрополь», идешь в свой любимый бар, заказываешь, может быть, не тот коктейль, который ты обычно берешь, а какой-то исторический, потому что у нас будут, в том числе, рецепты на страницах, точно так же пьешь его вечером в пятницу, просто уже с немного другим контекстом и ощущением, которое мы тебе подарили. Нам хочется подчеркнуть, что город тот же самый, что мы ходим по тем же самым улицам, что и наши герои, про которых мы читали в учебниках, но которые на самом деле были не бронзовыми памятниками или портретами на стенах, а такими же живыми людьми, как и мы.

У нас будут материалы о том, какие заведения были, кто где пил, кто где ел, по какому случаю. Там будут рецепты блюд, рецепты коктейлей. Там будут маршруты бархоппинга, актуальные на тот момент. Там будут истории о том, в каком заведении кого можно было встретить. Там будут адреса, конечно. Мы хотели бы погрузить читателя в этот мир, перенести его немножко в наш Петербург, но не как в музейный экспонат, а как в какую-то живую историю, с которой можно взаимодействовать. Мы хотим, чтобы человек почувствовал эту историю как свою, как что-то, чем можно пользоваться и с чем можно найти внутреннюю преемственность.

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— С какой периодичностью будет выходить журнал? Известна ли тема второго номера?

А.К.: Мы думаем, что он будет выходить минимум два раза в год. Если хорошо пойдет, то четыре, вряд ли больше, потому что это такая скорее коллекционная штука. По поводу следующей темы я могу намекнуть, что мы не хотим замыкаться на Петербурге и мы попутешествуем немножко по России. А так в будущих номерах может быть спорт, искусство, архитектура, мистика, может быть, какая-то, ночная жизнь. Материала огромное количество. Он весь прекрасный, постоянно натыкаешься на что-то при работе неожиданное и постоянно испытываешь это ощущение, как в этом меме — «Ну мы, да». Вот мой любимый пример — это когда Семен нашел карточку меню из «Астории» с завтраком.

С.П.: Это был завтрак 13 августа 1914 года, то есть буквально ровно 110 лет назад. Что нас поразило, в конце меню был просто обычный кофе, кофе турецкий и фильтр. Мы задались вопросом, оказывается, в Германии в 1900-х начали экспериментировать с такой формой приготовления кофе. И вот уже в 1914 году в Петербурге можно было взять на завтрак фильтр-кофе. И когда мы находим такие вот истории, это, конечно, вдохновляет дальше глубоко раскапывать.

— А где вы добываете сведения, чтобы делать такие материалы?

С.П.: Это архивы и периодика дореволюционная. Очень помогает, что периодика сейчас оцифровывается, так что в наш век, наверное, чуть проще заниматься такими изысканиями. Но и в архивы мы тоже ходим, потому что многое еще скрывается именно там, где нужно заказывать, получать, читать.

Это и какие-то отраслевые журналы, если говорить о ресторанах. Например, «Ресторанное дело», который рестораторы для рестораторов делали в имперское время. Он онлайн недоступен и есть только в Национальной библиотеке на диафильмах, сделанных в год моего рождения, поэтому качество их довольно сомнительное. Нам от этого немножко грустно, потому что, например, в этом журнале уникальные снимки ресторанов, которые мы никак не можем вытащить. Мне сказали, что, если я буду писать кандидатскую или докторскую, тогда по научному направлению можно просто просить, чтобы журнал достали и отсканировали, а так он недоступен. Это тоже одна из причин, почему мы решили сделать еще и свои художественные иллюстрации.

Очень большой пласт материалов поставляют и дневниковые записи, в художественной прозе Куприна, Аверченко довольно много сюжетов. Дневники поэта Михаила Кузмина — это отдельное наслаждение, потому что он любил каждый день написать, что сегодня мы в таком-то баре взяли по коктейлю и так далее. Ну и какая-то научная историческая литература. Все-таки мы не отказываемся от трудов наших предшественников, которые эту тему изучали.

— На «Планете» вы меньше чем за месяц собрали уже больше 2 млн рублей и о желании купить журнал стоимостью 2900 рублей сообщило уже 500 человек. Такой результат стал неожиданностью?

А.К.: Краудфандинг для нас это скорее такая форма предзаказа. Это хороший способ рекламы и хороший способ почувствовать поддержку, это нам действительно важно. И очень всегда приятно, когда в списке заказчиков ты узнаешь человека, и это кто-то из наших постоянных читателей, либо какая-то знаменитость, либо, наоборот, человек, которого ты не знаешь, заказал откуда-то из Нового Уренгоя. Это тоже вдохновляет очень.

С.П.: За границей наши соотечественники тоже активно заказывают, поэтому будем думать вместе с ними, осуществлять доставку.

— В рознице цена журнала останется такой, как сейчас на «Планете»? Где его можно будет купить?

А.К.: Думаю, 3 тысячи рублей журнал будет стоить в магазинах. К нам уже пришли «Подписные издания» и другие книжные. Нас точно не будет в крупных сетях, скорее расчет на интересные пространства. Подписка, конечно, тоже будет.

— А вы понимаете, кто эти люди, которые хотят покупать журнал о дореволюционном Петербурге за 3 тысячи рублей?

С.П.: Да, потому что особенность нашего проекта в том, что у нас довольно близкий контакт с людьми, потому что мы много делаем офлайн-событий — лекции, вечера, ужины, какие-то поп-ап проекты, какие-то коллаборации, и, по крайней мере, с читателем в Петербурге хорошо знакомы. Но не только. В конце января я ездил в Самару с одним алкогольным брендом, с которым мы сотрудничаем, и там делали два исторических ужина. Среди гостей были наши подписчики, которые увидели анонс не у ресторана, а именно у нас, и пришли.

Если говорить о портрете аудитории, а мы проводили небольшие изыскания, то по возрасту выходит довольно широкий разброс — 25−55 лет. Это интеллигентные образованные горожане, которые пытаются найти какие-то новые смыслы, посмотреть, как это было [раньше]. Мне кажется, сейчас есть большой запрос на наследие. Это началось в ковид, когда тяжелее стало путешествовать куда-то за границу и так далее. Люди и бизнес начали искать какие-то смыслы внутри себя, пытаться что-то новое создавать, но уже с опорой на нашу историю. И этот запрос продолжает только расти, потому что люди поняли, что уже не работает — просто скопировать какой-то классный бар из Нью-Йорка и поместить его в Петербург или Москву один в один, а уже нужно создавать какие-то внутренние смыслы. И это работает с опорой на наше наследие, которое богато вдохновляющими примерами.

К сожалению, этому аспекту [повседневной жизни] в России исторически мало внимания уделяли. Когда мы говорим об истории Петербурга, то чаще всего через призму эпохальных событий, революции, войны и так далее. Поэтому с таким вниманием к повседневности — как вообще люди жили, как был устроен их день, вечер, досуг — и связано большое внимание к нам, этого не хватает.

— В описании проекта на «Планете» говорится, что «Петрополь» — журнал про «русский стиль». Сейчас все вдруг взялись его искать — взять хотя бы проект «Русская барыня» Ксении Собчак. А что такое русский стиль в вашем понимании? И какие элементы повседневной жизни начала ХХ века имело бы смысл в нашу повседневность вернуть?

А.К.: На самом деле, городская жизнь начала XX века часто гораздо понятнее, гораздо ближе нам, чем, например, 70-е годы. Мы делаем примерно то же самое, что люди делали в 1909 году. Ритм жизни и занятия ближе, мне кажется, чем во второй половине XX века.

Но было очень много мелочей, которые потом были забыты.

С.П.: Во многом наш ритм жизни очень совпадает. Например, мы делали в «Петрополе» заметки с впечатлениями туристов из Африки, Европы, Америки. Я пару раз встречал такое удивление от людей: мы же путешествовать начали в 1990-х, когда границы открылись после советской власти. А на самом деле, [в начале XX века] люди так же получали заграничный паспорт. Правда, было не очень удобно, что его на полгода выдавали и каждую весну были гигантские очереди, чтобы получить.

У нас задача эту границу [между прошлым и настоящим] немножко стереть. Не какие-то сказки или мифы и легенды древнего Рима рассказывать, а показать, что наши герои — такие же люди, как и мы, которые жили в очень похожем ритме.

— То есть тут некий такой запрос на патриотизм, может быть, частично вынужденный?

С.П.: У нас была целая серия небольших заметок о петербургском бизнесе во время Первой мировой войны, потому что люди столкнулись с теми же самыми сложностями, в том числе логистическими: в Европу уже не съездить, не привезти какие-то товары. В это же время начали лимоны из Персии возить в Российскую империю — сюжет, мне кажется, вполне перекликающийся с нынешними временами. Начали больше торговать с Китаем тогда, с Японией, с которой уже помирились. Мне кажется, что некоторым нашим читателям это дает даже какую-то [отдушину]. Может быть, они думают — «о, тут же все было».

А.К.: Между прочим, тоже параллель. Когда началась Первая Мировая война, попер внутренний туризм, и в прессе есть заметки о том, что отели на Волге не справляются с внезапным наплывом туристов. Добраться во Францию было невозможно, потому что между тобой и Францией была Германия и фронт. И люди решили «Тогда поедем на Волгу». Абсолютно как сейчас, в общем.

— Получается, поиск параллелей в прошлом — это такая терапия и зеркало, в котором можно лучше рассмотреть и понять самих себя?

С.П.: Да, мы часто получаем отклик на какие-то заметки «о, это же буквально то, что сейчас» и люди, может быть, находят и успокоение.

— На «Планете» говорится, что вы намеренно хотите уйти от стереотипа холодного, мрачного и серого Петербурга, поэтому в журнале будут яркие цветные иллюстрации. Довольно неожиданный ход!

С.П.: Мы вообще в «Петрополе» заложники черно-белого фотоматериала, но мы стали замечать, что человек сейчас довольно плохо воспринимает черно-белое изображение. Любой наш пост, где есть какая-то цветная картинка, будет гораздо лучше воспринят публикой, чем с черно-белой фотографией. И мы стали стараться искать цветные материалы, раскрашивать фотографии, которые мы находим.

А.К.: У публики автоматически есть ассоциация, что дореволюционный Петербург был черно-белый, как немое кино, но на самом-то деле это было не так. Мы хотели показать, что мы живем в красивом, ярком, летом даже курортном городе, который мало общего имеет со стереотипами про «Бандитский Петербург», хотя этот сеттинг так прилип.

С.П.: С дореволюционными журналами это рифмуется. Потому что даже в начале XX века, когда любой корреспондент мог отправиться с портативным кодеком в любое заведение, сделать кадр, все равно в прессе оставались зарисовки художников.

— Планируете ли вы только на подписке и продажах зарабатывать, либо же будет реклама? Если да, то будет она тоже стилизована под дореволюционную манеру — стихи и анекдоты, например, как у «Коньяка Шустова»?

С.П.: У нас не будет просто рекламной полосы, где написано «покупай». Это всегда будет какая-то интересная, нативная история, потому что это не про раздачу рекламных флайеров, а про рассказывание историй. Мы хотим всех — и читателей, и наших рекламодателей, и партнеров включить в наш сеттинг, сделать частью нашего мира, частью большой истории. Конечно, рекламодатели смотрят на нас, а мы смотрим на них, и мы, может быть, даже от каких-то предложений будем отказываться, и уже отказываемся, потому что бренд не рифмуется с «Петрополем».

— Какой будет тираж журнала?

С.П.: Не очень большой, но и не очень маленький. Когда мы начинали, то старались смотреть на вещи рационально и рассчитывали на совсем нишевую историю. Но журнал приняли так хорошо, что сейчас мы уже точно будем увеличивать тираж.

А.К.: Как и все, у чего есть библиотечный код, наш журнал попадёт в библиотеки. Где его, может быть, обнаружат потомки. Короче, мы работаем на вечность.