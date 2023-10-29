Это вам не Думская. Каким был первый коктейльный бар в России, который теперь возродили в Петербурге

Фото: ателье Карла Буллы, 1906 г. Поделиться Поделиться





В Петербурге возродили бар «Медведь», работавший на Большой Конюшенной с 1906-го по 1917 год. Гостям предлагают попробовать дореволюционные коктейли и закусить голубцом с раковыми шейками под сопровождение аудиоэкскурсии от «Дома радио».



«В баре можно посидеть перед прилавком на высоком стуле и выпить «коктейль», развлечение совершенно по нашим средствам. Пришли к «Медведю», взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем, выпили и повторили. На душе стало легче», — такое воспоминание оставил гвардеец Семеновского полка Юрий Макаров, описавший в эмиграции свою жизнь в Петербурге начала XX века .

Бар «Медведь» открылся в 1906 году на Большой Конюшенной при одноименном ресторане. Его называли «американским», потому что мода на такие заведения пришла в Европу из США, рассказывает Семен Попов, издатель журнала «Петрополь», который исследует городскую жизнь дореволюционного Петербурга. И именно в нем петербуржцы впервые увидели длинную стойку с высокими стульями и впервые попробовали алкогольные миксы со льдом в стакане.



Спустя сто лет атмосферу первого коктейльного бара в Российской империи решили возродить: 28 октября 2023 года заведение открылось вновь, причем на историческом месте. Если на месте основного зала ресторана «Медведь» сейчас находится Театр эстрады имени Райкина, то на месте бара работает ресторан Goose Goose. Он и выделил часть площади для возрожденного заведения. Соавтор идеи — проект команды самого титулованного бара Северной столицы El Copitas — Tselovalnik Russian Spirits. Культурным партнером выступил журнал «Петрополь».

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Воссозданный «Медведь» занимает лишь небольшую часть своей исторической площади. Можно сказать, что это своего рода «секретный бар» при ресторане, до него еще надо дойти. Да и за барной стойкой всего четыре места, и еще один столик с двумя высокими стульями чуть поодаль. Впрочем, меню «Медведя» доступно не только тем, кто на них поместился.





Выбор напитков довольно лаконичный — четыре исторических коктейля и четыре авторские вариации на их тему. В списке исторических три знакомые современной публике позиции — Gimlet, Manhattan и Cosmopolitan в версии 1934 года, а также практически забытый сейчас, но очень популярный сто лет назад Champagne cocktail — микс бренди, просекко, сахара и биттера. Собственно, первые коктейли и представляли собой смесь какого-то крепкого алкоголя, биттера и растворенного в них сахара, поясняет бармен. Единственная разница, что если тогда сахар приходилось долго размешивать, то сейчас он уже добавляется в виде сиропа.



В дореволюционном «Медведе» еды не было, но в меню возрожденного бара добавили несколько позиций закусок, вдохновленных карточками одноименного ресторана. Это тоже

своеобразный привет исторической кухне: бутерброд с лардо (салом), сырный гужер (профитроль) с зеленым горошком, бриошь с паштетом и жареным виноградом, голубец с савойской капустой с крабом и раковыми шейками, расстегай с красной и белой рыбой, парфе с шоколадом и черной смородиной. Конкретные рецепты дословно не повторяют аутентичные. «Но если мы разберем, к примеру, голубцы на ингредиенты, то получается очень исторично: были и голубцы, и савойская капуста, и раковые шейки. А раки — вообще главная летняя закуска имперского Петербурга», — комментирует Семен Попов.

Фото: ателье Карла Буллы, 1906 г. Фото: ателье Карла Буллы, 1906 г. Фото: предоставлено журналом «Петрополь» Фото: предоставлено журналом «Петрополь» Фото: предоставлено журналом «Петрополь» Фото: предоставлено журналом «Петрополь» Фото: предоставлено журналом «Петрополь» Фото: предоставлено журналом «Петрополь» Поделиться Поделиться





Зато атмосфера бара воссоздана детально. Над стойкой разместили антикварную посуду из личной коллекции Семена Попова — подлинные тарелки из английского фарфора и суповые ложки с логотипом ресторана «Медведь». Если попросить бармена, их можно рассмотреть поближе. Исторического антуража добавляют старинные настенные часы, тяжелые шторы, пальмы в горшках и бармены в белых пиджаках, как будто сошедшие с дореволюционных фото. У самой барной стойки нет привычных нам крючков для сумок, зато привязаны полотенца, чтобы гости могли вытереть руки. В Петербурге начала XX века по их чистоте можно было судить об уровне заведения.



Сравнить с тем, «как было», можно не отходя от стойки. У винтажного комода размещены фотографии дореволюционного ресторана и бара «Медведь» и подлинная карточка меню от 14 января 1900 года. К слову, «Медведь» был единственным рестораном высокой кухни, кто в то время дублировал французское меню на русском языке. Но если обед в роскошном «Медведе» был по карману не каждому, то в баре по цене одного коктейля можно было приобщиться к новой моде и светскому обществу. Если говорить о ценах, то в переводе на наши деньги коктейли в дореволюционном «Медведе» стоили от 700 до 1500 рублей, отмечает Семен Попов.



Гостям рассказывают и об истории бара, о его светских гостях, среди которых были петербургские литераторы, купцы и театральная богема. Например, именно в «Медведь» как-то заявился Феликс Юсупов, одетый в платье и жемчуга своей матушки. Также гости могут в любое время сканировать QR-код на меню и послушать аудиоэкскурсию от «Дома радио» или же просто расспросить обо всем бармена.



«Медведь» — это временный проект, он будет работать всего месяц — до 26 ноября 2023 года.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

