В совет по развитию спорта вошли Потанин, Воробьев и Белозеров. Шойгу исключили

Владимир Путин обновил состав президентского совета по вопросам развития спорта. Из него исключили Сергей Шойгу и Ирину Винер.

Указ опубликован 12 октября. Кроме экс-министра обороны и бывшей главе федерации художественной гимнастики, из состава совета исключены губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев.

Есть в совете и новые лица: глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

Всего в совете, судя по указу, 23 члена, из них новых 11 человек.