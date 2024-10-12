Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 764мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Военная полиция в рейде
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Путепровод в Пушкине
Общество В совет по развитию спорта вошли Потанин, Воробьев и Белозеров. Шойгу исключили

В совет по развитию спорта вошли Потанин, Воробьев и Белозеров. Шойгу исключили

785
2 комментария

Владимир Путин обновил состав президентского совета по вопросам развития спорта. Из него исключили Сергей Шойгу и Ирину Винер.

Указ опубликован 12 октября. Кроме экс-министра обороны и бывшей главе федерации художественной гимнастики, из состава совета исключены губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев.

Есть в совете и новые лица: глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

Всего в совете, судя по указу, 23 члена, из них новых 11 человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
1 минута
Зачем что-то развивать, если мы и так всех везде побеждаем! А если не побеждаем, так в том недружественная вада виновата!
Сила в Правде!!
7 минут
как можно развивать то чего нет смешные? хе-хе.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06