В Шебекино девять человек пострадали во время обстрела ВСУ

Девять человек пострадали во время обстрела города Шебекино со стороны ВСУ вечером 11 октября. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Четверых госпитализировали в больницу Белгорода, троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу. Два человека получили помощь и будут лечиться амбулаторно.

В городе осколками посекло 11 легковых автомобилей и перебило газовую трубу в многоквартирном доме. Повреждены и линии электропередачи.

Аварийные бригады начнут восстановление после согласования с Минобороны. На местах работают оперативные службы.