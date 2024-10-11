Германия разместит спецназ рядом с газовой инфраструктурой в Балтийском и Северном морях после подрывов «Северных потоков»

МВД Германии приняло решение разместить группу быстрого реагирования GSG 9 рядом с критической газовой инфраструктурой, которую обслуживает страна, в Балтийском и Северном морях. Об этом пишет немецкий Der Spiegel со ссылкой на источники.

Спецназ разместится в Нойштадте в земле Шлезвиг-Гольштейн. Как заявили в немецком МВД, одной из причин для этого стала необходимость усилить безопасность в регионе после диверсий на «Северных потоках».

Операция по подрыву «Северных потоков» прошла на глубине 80 метров в Балтийском море в сентябре 2022 года. Как писал Der Spiegel, группа неизвестных в водолазном снаряжении разместила взрывчатку на трубах и активировала ее. Стоимость операции СМИ оценили в 300 тысяч долларов, а руководил ей бывший сотрудник спецслужб Украины Роман Червинский. В результате работа «Северных потоков» приостановлена. Генпрокуратура РФ квалифицировала подрывы как теракт.

Страны Европы инициировали показательные расследования, однако успехов в них не добились, заявив, что установить детали произошедшего не представляется возможным.

GSG 9 — подразделение спецназа Федеральной полиции Германии, которое появилось спустя год после теракта в стране в 1973 году, когда погибли израильские спортсмены. Именно GSG 9 занимается предотвращением терактов на территории ФРГ.